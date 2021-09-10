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ФБР разоблачило украинского хакера: какое наказание ему грозит после экстрадиции в США

Украинец продавал данные для взлома компьютеров

сегодня, 15:15
Автор:

Козлова Альбіна

Украинца экстрадировали в США из Польши, где хакер проживал. Об этом сообщает сайт Bleeping Computer.

ФБР разоблачило украинского хакера: какое наказание ему грозит после экстрадиции в США

Украинца будут судить в Америке, фото из открытых источников

Сообщается, что Министерство юстиции США уже выдвинуло обвинения против гражданина Украины. Мужчине инкриминируют незаконный сбор данных и продажу хакерских программ.

Подозреваемый Глеб Александр Иванов-Толпинцев использовал боты, которые собирали учетные данные для взлома компьютеров. Украденые учетные данные для удаленного доступа человек под разными псевдонимами продавал через дакнет другим пользователям для будущих кибератак. Для торговли украинец использовал сайт "Marketplace".

Детективам США удалось идентифицировать хакера, поведя титаническую работу и подключив компанию Google, которая предоставляла адреса с которых выходил хакер на связь с покупателями.

Известно, что через чаты Jabber, полученные в результате расследования ФБР зафиксировало деятельность Иванова-Толпинцева и его объявление о продаже данных. Украинец собирал с помощью ботов около 2 тысяч логинов в течение недели.

По материалам дела, он под псевдонимом "Марс" выставил на продажу доступ к более 6000 компьютеров и получил за это более 82 000 долларов.

Иванова-Толпинцева арестовали польские правоохранители и экстрадировали в США. Украинцу инкриминируют заговор, торговлю устройствами несанкционированного доступа и торговлю паролями к компьютерам. Если вина хакера будет доказана в американском суде, ему грозит лишение свободы сроком до 17 лет.

Как сообщал портал "Комментарии", в Германии набирает обороты очередной скандал, связанный с Россией.


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Источник: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/ukrainian-extradited-for-selling-2-000-stolen-logins-per-week/
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