Эксвоенкома из Запорожья будут судить за коррупцию и привлечение военных к ремонту собственного дома

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование в отношении бывшего начальника Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который привлекал военнослужащих из районных военкоматов для выполнения ремонтных работ в своем доме. Обвинительный акт по этому делу уже передан в суд.



Эксвоенком из Запорожья. Фото: ГБР

Напомним, что злоупотребления этого эксвоенкома были разоблачены летом 2023 года. Он подозревается в безосновательном начислении повышенных выплат своим приближенным подчиненным на сумму более 1 миллиона гривен.

В ходе расследования были обнаружены новые факты, касающиеся его деятельности. В 2023 году чиновник решил использовать военнослужащих для ремонта своего нового дома. Вместо выполнения служебных обязанностей трое работников районных военкоматов занимались строительными работами, сохраняя при этом свое денежное довольствие.

Эксвоенком незаконно выдавал приказы о командировках военных и подписывал документы на безосновательные начисления. В результате, в период с февраля по июль 2023 г. эти военнослужащие выполняли ремонтные работы в доме чиновника вместо службы.

Бывшему начальнику доложено о новом подозрении. В настоящее время он обвиняется в злоупотреблении служебным положением и пособничестве в уклонении от военной службы в соответствии с рядом статей Уголовного кодекса Украины. По этим статьям ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Харькове разоблачен чиновник районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП), который требовал взятку от популярного местного ресторана. За 1500 долларов США и постоянную скидку в заведении он обещал не мобилизовать работников и посетителей, а также обеспечить их фиктивными документами об отсрочке от службы.

