Эксочителю «Нефтегаза» Коболеву суд назначил залог в 230 млн грн

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины применила к бывшему руководителю компании "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву меру пресечения в размере почти 230 млн гривен залога, сообщает пресс-служба Специализированной антикорпуционной прокуратуры (САП), пишут "Комментарии".



Премировал себя на 10 млн долларов США

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"Апелляция частично удовлетворила ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), согласованное прокурором САП, отменила решение суда первой инстанции об отказе в применении меры пресечения и постановила новую. Суд применил к бывшему Председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" меру пресечения в виде залога в размере 229,248 млн грн", — говорится в сообщении прессслужбы.

Кроме того, на подозреваемого возложены следующие обязанности:

- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

- не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;

- сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места жительства;

- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

- сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу.

По определению суда подозреваемый должен внести средства в течение 5 дней с момента оглашения решения.

19 января Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подаче в ВАКС ходатайства о применении к Андрею Коболеву меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 365 миллионов гривен. Однако суд отказал в аресте Коболева.

"Высокопоставленный чиновник премировал себя на 10 млн долларов США "за экстраординарные достижения, определив себе размер премии в размере 10 млн долларов США", — говорится в материалах следствия.

В САП говорят, что в течение 2018 года председателю правления "Нафтогаза Украины" были незаконно начислены и выплачены премии на сумму, превышающую максимально допустимую на 229 250 410 грн.

" Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества", — добавляют антикоррупционные прокуроры .

На портале "Комментарии" говорилось, о заявлении Андрея Коболева, все топ-менеджеры компании получили свои премиальные выплаты за выигранное дело в Стокгольмском арбитраже.Ан

Как ранее писали "Комментарии", также долгое время НАК "Нафтогаз Украины", осуществляла расходы по собственному усмотрению и не обеспечила надлежащего начисления и уплаты в государственный бюджет дивидендов.



