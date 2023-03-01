Эксочителю «Нефтегаза» Коболеву суд назначил залог в 230 млн грн

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Моесеенко Валентина
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины применила к бывшему руководителю компании "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву меру пресечения в размере почти 230 млн гривен залога, сообщает пресс-служба Специализированной антикорпуционной прокуратуры (САП), пишут "Комментарии".
Премировал себя на 10 млн долларов США
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Кроме того, на подозреваемого возложены следующие обязанности:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
- не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места жительства;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
- сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу.
По определению суда подозреваемый должен внести средства в течение 5 дней с момента оглашения решения.
19 января Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подаче в ВАКС ходатайства о применении к Андрею Коболеву меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 365 миллионов гривен. Однако суд отказал в аресте Коболева.
В САП говорят, что в течение 2018 года председателю правления "Нафтогаза Украины" были незаконно начислены и выплачены премии на сумму, превышающую максимально допустимую на 229 250 410 грн.
На портале "Комментарии" говорилось, о заявлении Андрея Коболева, все топ-менеджеры компании получили свои премиальные выплаты за выигранное дело в Стокгольмском арбитраже.Ан
Как ранее писали "Комментарии", также долгое время НАК "Нафтогаз Украины", осуществляла расходы по собственному усмотрению и не обеспечила надлежащего начисления и уплаты в государственный бюджет дивидендов.
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