logo

BTC/USD

26912.61

ETH/USD

1816.52

LTC/USD

92.13

USD/UAH

37.42

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Эксглаву Верховного Суда Князева заключили под стражу: почему приняли такое решение
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксглаву Верховного Суда Князева заключили под стражу: почему приняли такое решение

Следователь судья ВАКС принял решение заключить под стражу руководителя Верховного Суда Всеволода Князева.

сегодня, 17:07
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Следователь судья ВАКС Олег Федоров принял решение заключить под стражу с альтернативным залогом в 107 млн грн бывшего руководителя Верховного Суда Всеволода Князева. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на неправительственную организацию "Центр противодействия коррупции".

Эксглаву Верховного Суда Князева заключили под стражу: почему приняли такое решение

Эксглава Верховного Суда Всеволода Князева. Фото из открытых источников

Во время заседания Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) привела несколько аргументов, которые убедили следователя судью ВАКС Олега Федорова заключить под стражу Всеволода Князева.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Прокуроры сообщили, что Князев якобы пытался закрыть некоторые вопросы с другими судьями Верховного Суда и заставить их принять решение в пользу олигарха Жеваго. Таким образом, Князев может быть не последним подозреваемым в этом резонансном деле по взяточничеству.

Следствие утверждает, что бывший руководитель Верховного Суда Всеволод Князев, возможно, приказал своему доверенному лицу разделить взятку на несколько частей с разной суммой: десять пакетов по 100 тыс. долларов, два пакета по 150 тыс. долларов и один пакет с суммой в 50 тыс. долларов. Остальные 450 тыс. должны быть на хранении. Прокурор добавил, что во время обысков не было найдено 1 млн меченых купюр, поэтому существует риск, что Князев во время пребывания на свободе сможет их уничтожить.

Именно такие аргументы убедили судью ВАКС принять решение заключить под стражу Всеволода Князева. Интересно, что в прослушке есть такая фраза Князева:

"Ну, блин, ты общаешься с руководителем судебной власти. Все тебя считают своим человеком. Ты можешь решить любой вопрос".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент Франции был осужден за коррупцию.

Также "Комментарии" писали о том, почему дело председателя Верховного суда Князева может закончиться "пшиком".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/fuckcorruption/2297?fbclid=IwAR1jo2cUpVAAqS_aOjN9Mp4cdyyYTmOPol5FnZ3k_f2rBuGjcVzm_2QDHQo
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!