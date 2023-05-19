Эксглаву Верховного Суда Князева заключили под стражу: почему приняли такое решение

Следователь судья ВАКС Олег Федоров принял решение заключить под стражу с альтернативным залогом в 107 млн грн бывшего руководителя Верховного Суда Всеволода Князева. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на неправительственную организацию "Центр противодействия коррупции".



Эксглава Верховного Суда Всеволода Князева. Фото из открытых источников

Во время заседания Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) привела несколько аргументов, которые убедили следователя судью ВАКС Олега Федорова заключить под стражу Всеволода Князева.

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Прокуроры сообщили, что Князев якобы пытался закрыть некоторые вопросы с другими судьями Верховного Суда и заставить их принять решение в пользу олигарха Жеваго. Таким образом, Князев может быть не последним подозреваемым в этом резонансном деле по взяточничеству.

Следствие утверждает, что бывший руководитель Верховного Суда Всеволод Князев, возможно, приказал своему доверенному лицу разделить взятку на несколько частей с разной суммой: десять пакетов по 100 тыс. долларов, два пакета по 150 тыс. долларов и один пакет с суммой в 50 тыс. долларов. Остальные 450 тыс. должны быть на хранении. Прокурор добавил, что во время обысков не было найдено 1 млн меченых купюр, поэтому существует риск, что Князев во время пребывания на свободе сможет их уничтожить.

Именно такие аргументы убедили судью ВАКС принять решение заключить под стражу Всеволода Князева. Интересно, что в прослушке есть такая фраза Князева:

"Ну, блин, ты общаешься с руководителем судебной власти. Все тебя считают своим человеком. Ты можешь решить любой вопрос".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент Франции был осужден за коррупцию.

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