Ексчиновнику «Укрзалізниці» объявили подозрение, - НАБУ

Одному из чиновников АО "Укрзалізниця", ранее работал в региональном филиале "Юго-Западная железная дорога", сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).



Антимонопольный комитет признал тендер неконкурентным, фото из открытых источников

Ексчиновнику инкриминируют злоупотребление служебным положением, повлекшее значительные убытки. Из материалов производства известно, что от действий бывшего сотрудника убытки АО "Укрзалізниця" составляют 9,6 миллиона гривен.



Подозреваемый возглавлял в свое время тендерный комитет и создал предпосылки для двух избранных им компаний, чтобы те победили в тендере на поставку устройств для регулирования температуры воздуха в вагонах. Впрочем, экспертизы обнаружили, что компании-поставщики значительно завысили цены на свою продукцию, а потому незаконно получили на свои счета общую сумму в размере более 26 миллионов гривен, что на 9,6 млн гривен больше за реальную цену товаров. Торги были объявлены и проведены в 2017 году.

Известно, что до настоящего времени закупленные устройства не были введены в эксплуатацию. Антимонопольный комитет также подтвердил, что торги 2017 антиконкурентные. На оба общества с ограниченной ответственностью были наложены штрафы.



За четыре года после приобретения "Укрзалізниця" эти устройства так и не ввела в эксплуатацию, что ставит под сомнение реальную потребность в закупке. Расследование, начатое детективами Национального бюро по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины, продолжается.

Как сообщал портал "Комментарии", Сергей Лещенко возвращается в Наблюдательный совет "Укрзалізниці".

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