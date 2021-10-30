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Экс-замминистру обороны объявили подозрение: что известно о расследовании

Меры пресечения подозреваемым будет определять суд

сегодня, 09:30
Автор:

Козлова Альбіна
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В пятницу, 29 октября, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) объявили бывшему заместителю министра обороны подозрение в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

Экс-замминистру обороны объявили подозрение: что известно о расследовании

Чиновнику обьявили подозрение, фото ГБР

О подозрении объявили и чиновнику, занимавшему должность руководителя одного из департаментов Минобороны.

Известно из материалов следствия, что департамент занимался закупками продуктов питания для армейцев. С декабря 2020 года по январь 2021 года бывший руководитель департамента подписал договоры о закупке услуг по организации питания служащих Вооруженных Сил Украины, которые должны были предоставляться в 2021 году.

Замминистра указал главе департамента подписать еще соглашения с поставщиками услуг. Согласно другим договоренностям, поставки продуктов питания для того, чтобы пополнить продовольственные запасы Вооруженных Сил Украины, уже не были обязательством этих поставщиков.

В результате подписанных договоренностей чиновниками армия не получала услуги по транспортировке продуктов питания. Поэтому служащие Вооруженных сил Украины самостоятельно транспортировали продукты. Это требовало затрат средств и привлечения собственного транспорта для доставки продуктов питания в воинские части.

Известно, что сумму ущерба подсчитывают, предварительная сумма — 700 миллионов гривен. Мужчинам инкриминируют совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины. Оба подозреваемых уже уволены с должностей в Минобороны. Суд будет избирать им меры пресечения. Если вина мужчин будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Как сообщал портал "Комментарии", чиновник пойдет в тюрьму, хотя и признал вину. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд. Экс-руководитель филиала АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), обвиняемый, заключил соглашение со следствием. В ней он признавал свою вину в надежде на меньший срок.


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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-povidomilo-pro-pidozru-kolishnim-zastupniku-ministra-ta-kerivniku-departamenta-ministerstva-oboroni-ukraini
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