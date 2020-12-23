kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.12.2020

BTC/USD

23068.43

ETH/USD

587.08

LTC/USD

100.26

НБУ 24.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.80

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество Криминал Экс-министр иностранных дел предстанет перед судом за совершение тяжкого преступления
commentss НОВОСТИ Все новости

Экс-министр иностранных дел предстанет перед судом за совершение тяжкого преступления

Дело направлено в суд

23 декабря 2020, 22:57
Автор:

Дмитрий Симоненко

Правоохранители доказали и вручили обвинение экс-главе иностранного ведомства. Мужчина обвиняется в убийстве, которое совершил в трезвом уме и рассудке.

Экс-министр иностранных дел предстанет перед судом за совершение тяжкого преступления

Об этом сообщает служба по связям с общественностью полиции в Киевской области.

Известно, что преступление произошло в конце февраля этого года в одном из домов села Чайки Киево-Святошинского района.

Правоохранители узнали, что в этот пресловутый день в жилище супругов экс-чиновника пришел гость. Они отдыхали, выпивали, а затем между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. Будучи в состоянии аффекта, хозяин дома взял огнестрельное оружие и выстрелил в товарища. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Следствие провело ряд экспертиз — судебно-медицинская, молекулярно-генетическую, дактилоскопическую, баллистическую и следственный эксперимент, которые доказали вину 57-летнему экс-министра иностранных дел Украины, а ныне жителю села Чайки Киевской области вину в совершении умышленного убийства. На данный момент убийца арестован, но может выйти под домашний арест в случае уплаты залога в 14 млн гривен. Наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы от 10 по 15 лет.

Ранее "Комментарии" писали о том, что экс-глава "Нафтогаза" Юрий Витренко получит 4 млн долларов премии за выигрыш дела в Стокгольмском суде.

Кроме того, портал стало известно о том, что Апелляционный суд Киева не удовлетворил ходатайство защиты подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко — Riffmastera по изменению ему меры пресечения. Певец вернулся в СИЗО.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kv.npu.gov.ua/news/106926-vbivstvo/na-kijivshhini-za-skojennya-umisnogo-vbivstva-pered-sudom-postane-eks-ministr-zakordonnix-sprav/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ