Экс-министр иностранных дел предстанет перед судом за совершение тяжкого преступления

Правоохранители доказали и вручили обвинение экс-главе иностранного ведомства. Мужчина обвиняется в убийстве, которое совершил в трезвом уме и рассудке.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью полиции в Киевской области.



Известно, что преступление произошло в конце февраля этого года в одном из домов села Чайки Киево-Святошинского района.

Правоохранители узнали, что в этот пресловутый день в жилище супругов экс-чиновника пришел гость. Они отдыхали, выпивали, а затем между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. Будучи в состоянии аффекта, хозяин дома взял огнестрельное оружие и выстрелил в товарища. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Следствие провело ряд экспертиз — судебно-медицинская, молекулярно-генетическую, дактилоскопическую, баллистическую и следственный эксперимент, которые доказали вину 57-летнему экс-министра иностранных дел Украины, а ныне жителю села Чайки Киевской области вину в совершении умышленного убийства. На данный момент убийца арестован, но может выйти под домашний арест в случае уплаты залога в 14 млн гривен. Наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы от 10 по 15 лет.

Ранее "Комментарии" писали о том, что экс-глава "Нафтогаза" Юрий Витренко получит 4 млн долларов премии за выигрыш дела в Стокгольмском суде.

Кроме того, портал стало известно о том, что Апелляционный суд Киева не удовлетворил ходатайство защиты подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко — Riffmastera по изменению ему меры пресечения. Певец вернулся в СИЗО.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!