Экс-министр энергетики сотрудничал с ОРДЛО – подтверждает следствие СБУ, ДБР и прокуратура

Правоохранительные органы завершили расследование дела украинского чиновника, сотрудничавшего с террористами из ОРДЛО. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, ГБР и Офиса Генерального прокурора.

Дело экс-министра связано с шахтами на территории ОРДЛО – иллюстративное фото из сети

Подозрение вручено экс-министру энергетики, который пребывал на должности в 2014-2016 гг. Его обвиняют в содействии террористам согласно ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Фамилия подозреваемого не указана ни в извещении СБУ и ГБР, ни в сообщении прокуроры, хотя известно, что в течение указанного периода министром энергетики и угольной промышленности был Владимир Демчишин.

Подозреваемый, как пишет пресс-служба прокуратуры, начал действовать тогда, когда в Украине возникли проблемы с поставками угля: сорвалось соглашение с ЮАР, а Россия блокировала поступления. Следователи убеждены, что он отдавал себе отчет: Украину подталкивают к покупке топлива у "деятелей" ОРДЛО, чтобы это поддержало террористов экономически. Кроме того, страна-агрессор в таком случае меньше тратила бы на содержание захваченных территорий.

На двух угледобывающих предприятиях – ГП "Шахта имени К.И. Киселева" и ГП "Луганскуголь" – планировали закупить уголь. Однако они зарегистрированы на оккупированных территориях и потому сразу заключить сделку невозможно. Интересно то, что предприятия были бездействующими. Для того чтобы совершить незаконную сделку, фигурант поспособствовал их перерегистрации в Киеве и назначении в качестве руководителей людей из ОРДЛО.

Когда предприятия стали якобы "киевскими", ПАО "Центрэнерго" приобрело у них уголь, а террористы получили 200 млн грн., как указано в сообщении прокуратуры. ДБР уточняет: государству был нанесен ущерб на сумму около 1,5 млрд грн. Кроме того, следователи отмечают, что незаконная схема поставок работала при содействии чиновника высокого ранга с РФ.

Следователь просил суд избрать для подозреваемого меру пресечения – содержание под стражей. Возможный залог – 500 млн. грн. В настоящее время фигурант содержится в СИЗО.

Издание "Комментарии" напоминает, что в Украине и в этом году есть проблемы с поставками угля для ТЭС и ТЭЦ. Больше об этом можно прочитать по ссылке.

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