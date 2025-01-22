Экологическая катастрофа в Прикарпатье: чиновники уничтожали Нацпарк

Масштабная незаконная вырубка лесов на территории Национального природного парка "Гуцульщина" нанесла государству ущерб почти на 300 миллионов гривен. Сотрудники ДБР вместе с СБУ разоблачили организаторов экологического преступления среди должностных лиц Кутского лесного хозяйства в Ивано-Франковской области. Четверо фигурантов уже получили подозрение, а суд избрал для них меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Национальный природный парк «Гуцульщина». Фото: dbr.gov.ua

На Ивано-Франковщине разоблачена масштабная коррупционная схема в лесной отрасли, нанесшая огромный ущерб природе и государству. По данным следствия, руководство Кутского лесного хозяйства организовало незаконную вырубку более 1,7 тысячи деревьев на заповедной территории Национального природного парка "Гуцульщина". Стоимость нанесенного ущерба, по выводам экспертов, превышает 257 миллионов гривен.

Схема работала под видом лесохозяйственных работ. Директор предприятия вместе с начальником одного из отделов, инженером и председателем ликвидационной комиссии выдавали лесорубные билеты для санитарных рубок. Однако такие работы на территориях природно-заповедного фонда возможны только по согласованию Минприроды и областной администрации, которых не было.

Нарушения происходили с мая по декабрь 2022 года. В результате незаконно срубили тысячи деревьев разных пород, чем нанесли существенный ущерб экосистеме региона. Все четыре должностные лица сообщены о подозрении по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Суд избрал меры пресечения для подозреваемых: содержание под стражей для трех человек и домашний арест для инженера. Параллельно решается вопрос о компенсации ущерба. Это дело стало очередным напоминанием о необходимости усиления контроля за лесной отраслью и сохранением природных ресурсов Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Эксзамглавы одной из ОГА разоблачили по просьбе предоставления 200 тыс. долларов США за выдачу распоряжения о выделении частному обществу лесного участка государственной собственности в долгосрочное использование. Действия экс-чиновника квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.