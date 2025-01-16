Дроны будут убивать: в Нацполиции напугали послевоенным криминальным прогнозом

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Николай Лисицын
После войны криминал в Украине может начать использовать дроны для преступлений, в частности — убийств. Как сообщает портал "Комментарии", такой прогноз сделал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью "Украинским новостям". Его беспокоит такая перспектива — ао время войны появилось много людей, умеющих пользоваться беспилотниками.
В Нацполиции учитывают ситуацию, что множество людей во время войны научились убивать при помощи дронов. Фото: Генштаб ВСУ
Выговский отметил, что технологии существенно продвинулись и если еще недавно для убийства нужно было физическое присутствие, то теперь могут использовать и беспилотники.
"Есть много людей, умеющих пользоваться дронами и эти дроны могут стать орудиями совершения преступлений, в том числе убийств", – предупредил он.
Полицейский добавил, что за прошедший год на территории государства совершено 1050 убийств, из них всего девять остались нераскрытыми. В то же время Выговский подчеркнул, что все заказные убийства, совершенные в прошлом году, раскрыты:
Что касается дронов, то начальник Нацполиции считает, что по окончании войны их использование в Украине должно быть четко регламентировано.
"Мы одни из тех, кто работает над вопросом контроля всех полетов БПЛА, законодательного урегулирования этого вопроса", – добавил Выговский.
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