Различные фронты – разные потребности: проблемы с FPV-дронами в армии

Военные нуждаются не менее 8000 FPV-дронов ежемесячно только для одного сектора фронта, однако это количество остается недостижимым. Командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады с позывным Прокурор объяснил, что рынок только начинает адаптироваться к запросам армии, но ситуация остается сложной.

Проблемы с FPV-дронами в армии. Фото из открытых источников

В эфире программы "Утро.LIVE" командир батальона беспилотных систем 30 ОМБр с позывным "Прокурор" очертил масштабы проблемы, связанной с поставкой FPV-дронов для военных. По его словам, эта цифра – средняя ежемесячная потребность для одного сектора фронта. В настоящее время обеспечение военных этой техникой не отвечает даже минимальным запросам.

“8000 единиц в месяц – это только для нас. Такое количество пока недостижимо. И хотя рынок наполняется новыми производителями, конкуренция начинает оказывать влияние на качество продукции, но есть и серьезные проблемы. К примеру, иногда поступают дроны на частотах, которые уже давно неактуальны. Это существенно усложняет работу”, – отметил “Прокурор”.

Командир также акцентировал внимание на разногласиях в технических нуждах разных участков фронта.

“То, что летает в Херсоне, не летает у нас и наоборот. То есть здесь необходимо больше акцентировать внимание на обмене информации непосредственно с исполнителями то есть с нами. Я считаю, что было бы целесообразно проводить аналитику и спрашивать ”что вам необходимо?” — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Бахмутском и Покровском направлениях российские войска продолжают штурмовые действия, но терпят неудачи благодаря устойчивой обороне ВСУ. Враг активно меняет тактику, привлекая диверсионно-разведывательные группы и легкобронированную технику. Однако, как уверяют наши защитники, противник не преуспевает, а его ресурсы постепенно истощаются.