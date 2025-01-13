Различные фронты – разные потребности: проблемы с FPV-дронами в армии

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Амбарцумян Анна
Военные нуждаются не менее 8000 FPV-дронов ежемесячно только для одного сектора фронта, однако это количество остается недостижимым. Командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады с позывным Прокурор объяснил, что рынок только начинает адаптироваться к запросам армии, но ситуация остается сложной.
Проблемы с FPV-дронами в армии. Фото из открытых источников
В эфире программы "Утро.LIVE" командир батальона беспилотных систем 30 ОМБр с позывным "Прокурор" очертил масштабы проблемы, связанной с поставкой FPV-дронов для военных. По его словам, эта цифра – средняя ежемесячная потребность для одного сектора фронта. В настоящее время обеспечение военных этой техникой не отвечает даже минимальным запросам.
Командир также акцентировал внимание на разногласиях в технических нуждах разных участков фронта.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Бахмутском и Покровском направлениях российские войска продолжают штурмовые действия, но терпят неудачи благодаря устойчивой обороне ВСУ. Враг активно меняет тактику, привлекая диверсионно-разведывательные группы и легкобронированную технику. Однако, как уверяют наши защитники, противник не преуспевает, а его ресурсы постепенно истощаются.
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