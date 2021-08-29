Драка со слезоточивым газом в Одессе: полиция открыла производство



















В субботу 28 августа в Одессе в течение трех часов происходило шествие фестиваля квир-культуры "Одесса Прайд 2021", слоганом которого стала фраза "Жить свободно, жить без страха". На мероприятие организаторы приглашали граждан, стремящихся строить общество без насилия и ненависти.

Пострадавшие полицейские после драки со слезоточивым газом в Одессе, фото Нацполиции

"В этом году, благодаря совместным слаженным действиям Национальной полиции, наших европейских партнеров, волонтеров, СМИ, дружеских блогеров и активистов, мы с вами благополучно прошли самую длинную дистанцию в истории одесских прайдов", — говорится в сообщении Одесса прайд-2021 на Facebook.

Противники шествия тоже собрались в центре города, у стен Одесского городского совета, и выкрикивали "Позор полиции".

Впрочем, без столкновений не обошлось. Провокаторы из толпы начали брызгать на полицейских слезоточивым газом и применять силу. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции.



Нападение на полицейских произошло под конец шествия. В результате пострадали 29 правоохранителей, они нуждались в медицинской помощи. Задержаны 51 человек, всех задержанных доставили в Приморский участок полиции, где с ними будут работать следователи.



По словам руководителя полиции Одесской области Николая Семинишина, действия провокаторов расцениваются как попытка расшатывания ситуации в Одессе. Однако они будут привлечены к ответственности.

Правовая квалификация нападения граждан на полицейских — правонарушения предусмотренные частью 2 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), частью 1 статьи 294 (массовые беспорядки) и частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).



Как сообщал портал "Комментарии", во Франции толпу протестующих разгоняли слезоточивым газом. Французы протестуют против "паспортов здоровья" и хотят, чтобы Макрон подал в отставку.

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