Дочь блогера-телеведущей похитили ради выкупа $ 200 тысяч: полиция ликвидировала банду

Национальная полиция Киевской области не допустила похищения ребенка украинской блогера-телеведущей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Так, известно, что сегодня, 21 октября на территории Киево-Святошинского района Киевской области злоумышленники похитили шестилетнюю дочь блогера и ведущей одного из украинских телеканалов. В качестве выкупа за возвращение девочки они планировали получить 200 тыс долларов США.

Похитители детально продумали возможность совершения преступления – за каждым была закреплена роль, также они арендовали помещение, в котором планировали удерживать маленькую заложницу.

Информацию о возможном совершении киднеппинга полиция получила заранее из своих источников, поэтому реализация планов преступников происходила под контролем правоохранителей. Во время передачи 150 тысяч долларов, злоумышленников, причастных к похищению, задержали, а ребенка вернули родителям. На данный момент задержанным лицам готовится вручение о подозрении, а также избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае признания их вины судом, им грозит лишением свободы на срок до 5 лет.





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