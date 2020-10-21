Дочь блогера-телеведущей похитили ради выкупа $ 200 тысяч: полиция ликвидировала банду

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Дмитрий Симоненко
Национальная полиция Киевской области не допустила похищения ребенка украинской
блогера-телеведущей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Так,
известно, что сегодня, 21 октября на территории Киево-Святошинского района
Киевской области злоумышленники похитили шестилетнюю дочь блогера и ведущей
одного из украинских телеканалов. В качестве выкупа за возвращение девочки они
планировали получить 200 тыс долларов США.
Похитители детально
продумали возможность совершения преступления – за каждым была закреплена роль,
также они арендовали помещение, в котором планировали удерживать маленькую
заложницу.
Информацию о возможном совершении киднеппинга полиция получила заранее из своих источников, поэтому реализация планов преступников происходила под контролем правоохранителей. Во время передачи 150 тысяч долларов, злоумышленников, причастных к похищению, задержали, а ребенка вернули родителям. На данный момент задержанным лицам готовится вручение о подозрении, а также избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.
В случае признания их вины судом, им грозит лишением свободы на срок до 5 лет.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что в Киеве полиция задержала пьяную женщину-водителя.
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