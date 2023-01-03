Добрый десяток чиновников попался силовикам на сделках с зерном

Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с Бюро экономической безопасности (БЭБ) ликвидировали коррупционную схему на таможне: разворовывали миллионы гривен на экспорте украинского зерна, пишут "Комментарии" по информации пресс-службы силовиков.

государство недополучило по экспорту зерна сотни млн грн

Правоохранители раскрыли преступную схему по хищению денег на экспорте украинского зерна. К организации сделки причастны более 10 чиновников. Среди них – заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни. Злоумышленники организовали масштабный механизм уклонения от уплаты налогов за экспорт украинского зерна. Поэтому государство недополучило сотни млн грн.

Для реализации схемы ее организаторы привлекли более 370 фиктивных коммерческих структур. Из-за них дельцы массово скупали зерно у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов. Чтобы "запутать" торговые цепи и избежать уплаты обязательных платежей в казну, "коммерсанты" передавали продукцию из одной "фирмы-прокладки" в другую. И только после этого сбывали зерно экспортерам для продажи за границу.

По данным следствия, сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) заранее обнаружили факты использования рисковых предприятий в экспортных процедурах и в письменном виде предупредили об этом Гостаможслужбу. Однако должностные лица таможни не прислушались и разрешили продажу более миллиона тонн зерновой продукции дельцов за границу.

Эту пшеницу экспортировали из-за мощностей зерновых терминалов в Одесском, Черноморском и Южном портах. В ходе 30 санкционированных обысков в админпомещениях центрального аппарата Гостаможслужбы, на территории портов и по местам жительства фигурантов правоохранители нашли: черные записи; документы в электронном виде; мобильные телефоны с доказательствами проведения сделки.

В рамках уголовного производства за злоупотребление властью или служебным положением Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, определения точных убытков госбюджета и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, как писали "Комментарии", с помощью спутниковых изображений NASA удалось установить количество украденного зерна из Украины. Общая сумма составляет более миллиарда долларов США.



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