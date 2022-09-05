Днепропетровский регион может попасть под влияние России

Печально известный бизнесмен вроде бы находится за пределами Украины, однако пытается влиять на Днепровский регион через своего компаньона Сергея Олейника по прозвищу "Умка".

Недавно с назначением Генеральным прокурором Украины Андрея Костина его место в должности председателя парламентского комитета по правовой политике занял депутат от "Слуги народа" Андрей Маслов. Хотя он уроженец Кривого Рога, но, по информации Подробности, представляет интересы днепропетровского авторитета Петровского, находящегося в давнем конфликте с руководством города.

Такое "укрепление" Петровского в Днепре может нести прямую угрозу обороне города, поскольку журналисты Подробности уверены, что большинство из окружения Петровского связано с РФ.

В июне 2021 года бывший первый заместитель председателя Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин рассказал УНИАН, что к 2015 году на территории Украины было до 30 "воров в законе" .

Самым серьезным вором в законе он называл "Умку", который в Днепре представляет интересы другого "вора в законе" – Нарика.

Почти все украинские воры в законе коронованы в российской федерации. Насколько знаю, полиция там с ними плотно работает. "Таким образом, российский "вор", который имел отношение к коронации украинца, может на него влиять. Ставить конкретные задачи, которые тот должен выполнять в Украине. Считаю, что большинство "воров в законе" сотрудничают с ФСБ", — отметил Аброськин.

Подтверждением этих тезисов является и информация о бизнес-партнере Нарика — бывшем руководителе Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове, который помог россиянам захватить ЧАЭС и может получить убежище в России.

По информации источников The Insider , бывший офицер СБУ после бегства из Украины несколько месяцев жил в Германии, затем ему удалось пересечь границу Евросоюза вместе с незадекларированными ценностями и попасть в Сербию. В Сербии вопросом передачи Наумова России занимается министр внутренних дел Александр Вулин. Сообщается, что 23 августа глава МВД Сербии встретился в Москве с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. В официальном отчете о встрече речь не идет о судьбе Наумова, но, по словам источников СМИ, этот вопрос обсуждался.

Наумов из СБУ и Александр Петровский

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