Девушка убила своего насильника и теперь вынуждена заплатить большой штраф

17-летняя Пайпер Льюис убила своего мучителя в приступе гнева после того, как он ее изнасиловал. Подростка приговорили к 20 годам лишения свободы условно, кроме того, суд назначил штраф в размере 150 тысяч долларов, который должен пойти семье умершего. Об этом сообщает издание NYT.

Девушка убила своего насильника и теперь вынуждена заплатить штраф. Фото из открытых источников

Пайпер Льюис в 15 лет приютил 28-летний мужчина. За это она была обязана заниматься сексом за деньги. Девушка, как позже засвидетельствовала в суде, была неоднократно изнасилована. Однажды она зарезала своего очередного насильника, нанеся 30 ножевых ранений. Им оказался 37-летний отец двоих детей.

В суде Льюис признала себя виновной в непреднамеренном убийстве и умышленном телесном повреждении. Полиция и прокуратура не отрицали, что Льюис испытала сексуальное насилие и стала жертвой торговли людьми. Однако, по данным прокуратуры, она убила своего насильника, когда тот спал, то есть он не представлял для нее прямой угрозы.

Во время слушаний судья указал Льюис на "плохой выбор, который она сделала", что привело к убийству мужчины. В результате Пайпер Льюис приговорили к 20 годам лишения свободы условно. На нее также наложили штраф в размере 150 тыс. долларов для семьи насильника. Судья сказал, что другого варианта нет, поскольку этого требует закон штата. Прокуратура такой приговор назвала милосердным.

Бывший учитель Льюис Леланд Шиппер, тронутый ситуацией девушки, организовал для нее сбор средств, где за один день было собрано более 40 тысяч долларов.

Ребенок, который был изнасилован, ни при каких обстоятельствах не должен быть виноват в семье насильника, – сказал учитель.

Следующие пять лет Льюис проведет в тюрьме штата. Если он нарушит какие-либо правила учреждения, его отправят в тюрьму на 20 лет.

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