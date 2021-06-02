Детские преступления и преступления против детей: неутешительная статистика Украины

В Украине в 2021 году на 21% уменьшилось количество детей, совершивших уголовные преступления, но стремительно растет число попыток самоубийств среди подростков. Об этом во время совместного совещания с сотрудниками правоохранительных органов рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.



Совещание в Офисе генпрокурора. Фото: gp.gov.ua

По ее словам, за 5 месяцев этого года в Украине произошло 149 самоубийств среди детей. Ежегодно не менее 3 тыс. детей совершают преступления, а расследования фактов суицидов находится на крайне низком уровне, считает генпрокурор. В частности, в течение 2020-2021 годов ни одному человеку о подозрении по факту доведения ребенка до самоубийства не сообщалось. При этом в Украине все чаще говорят о "группах смерти", подчеркнула Венедиктова.

В прошлом году в Украине от противоправных посягательств пострадали более 5 тыс. детей, а в этом году на 17% больше. Среди преступлений — умышленные убийства и покушения на жизнь детей. Жертвами убийств и покушений в 2020 году стали более 60 детей, в 2021 году — 15, сообщила генпрокурор.



В Украине количество преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, совершенных в отношении детей, в 2020 году выросло на 9%, в 2021-м — на треть. Кроме того, в 2020 году на более 50% возросло количество изнасилований детей, в 2021-м — почти на 25%. Не менее 30% таких преступлений совершают родственники, рассказала Венедиктова.

Немедленного усиления требует противодействие распространению детской порнографии, сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, подчеркнула генпрокурор. Украина находится в Топ-3 лидеров-поставщиков детской порнографии в мире, сообщила Венедиктова.

За 4 месяца 2021 года в Украине зафиксировано 1470 преступлений, совершенных несовершеннолетними, из них 728 — тяжкие и особо тяжкие, рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко. Он сообщил, что за 5 лет количество преступлений, совершенных против детей уменьшилось на 45%. Для расследования резонансных преступлений, совершенных детьми и в отношении детей, в Главном следственном управлении Нацполиции создали отдельный сектор ювенальных следователей.

Руководитель Государственного бюро расследований Алексей Сухачев доложил, что в 2020-2021 годах следователи проводили досудебное расследование по 72 уголовным производствах в сфере детской преступности и преступлений против детей. Из них 17 дел в отношении 19 лиц направлены в суд. Среди обвиняемых — полицейские, пограничники и нацгвардейцы.

Все чаще в новостях можно увидеть негативные последствия влияния интернета на детей. Подростки узнают много опасной информации, пытаются копировать поведение некоторых "крутых" блоггеров и поддерживают недетские челленджи, цель которых — покончить с собой. Как защитить ребенка от негативного влияния интернета, и стоит ли ограничивать подростка в использовании соцсетей, порталу "Комментарии" рассказала психолог и психотерапевт Юлия Галушко.

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