Депутатке Мелитополя и мэру Купянска сообщили о подозрении: СБУ разоблачает коллаборантов

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Козлова Альбіна
Фото иллюстративное / Pixabay
Коллаборантам и пособникам врага в Украине правоохранители объявляют подозрения. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) продолжают выявлять пособников российских оккупантов в разных областях и задерживать их. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители фиксируют все случаи сотрудничества с оккупантами, ведь это считается государственным предательством. Согласно изменениям в Уголовном кодексе коллаборантам грозит пожизненное лишение свободы.
Сотрудничество с врагом могут классифицировать по статьям 109, 110, 111, 113, 258, 258-3, 258-5, 260, 263, 332-2, 345, 348, 437, 438 Уголовного кодекса.
Уже объявлено подозрение депутату Мелитопольского горсовета Галине Данильченко и тем, кто вместе с ним сотрудничают с российскими оккупантами. Также объявлено подозрение в государственной измене мэру Купянска Геннадию Мацегоре, сотрудничающему с оккупантами.
За минувшие сутки работники Службы безопасности задержали пять российских коллаборантов и осужденного "вора в законе" Георгия Киладзе, получившего прозвище "Гега Озургецкий" и находящегося в санкционных списках Совета национальной безопасности и обороны с 2019 года.
В Донецкой области задержаны четыре человека: пара в Покровске и два человека в Краматорске. Все они передавали врагу информацию, которую тот использовал для обстрелов и атак. Кураторы задержанных находились на территории псевдореспублики "ДНР".
В Закарпатской области задержан 24-летний киевлянин, который "работал" на оккупантов в Береговском районе, передавая врагу информацию о передвижении техники ВСУ. В Винницкой области задержали 10 дезертиров, пытавшихся пересечь границу и уехать в Молдову.
Как сообщал портал, Кремль вербует боевиков для отправки в Украину. Россия оказалась полностью неготова к такому повороту событий в войне против Украины и теперь после огромных потерь должна возобновлять человеческие ресурсы за счет наемников.
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