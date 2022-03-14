Депутатке Мелитополя и мэру Купянска сообщили о подозрении: СБУ разоблачает коллаборантов

За минувшие сутки работники Службы безопасности задержали пять российских коллаборантов и осужденного "вора в законе" Георгия Киладзе, получившего прозвище "Гега Озургецкий" и находящегося в санкционных списках Совета национальной безопасности и обороны с 2019 года.

В Донецкой области задержаны четыре человека: пара в Покровске и два человека в Краматорске. Все они передавали врагу информацию, которую тот использовал для обстрелов и атак. Кураторы задержанных находились на территории псевдореспублики "ДНР".