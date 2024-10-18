Деньги за поджоги не получили: СБУ задержала двух приспешников российских спецслужб

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали двух человек, сотрудничавших с российскими спецслужбами. Злоумышленники совершали поджоги военных автомобилей и объектов Укрзализныци в городах Днепр и Славянск. Они надеялись получить деньги за свои действия, но стали подозреваемыми в совершении преступлений. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ. Фото из открытых источников

В Днепре правоохранители задержали 32-летнего мужчину, который поджег военный мультивен и два релейных шкафа, обеспечивающих безопасность движения поездов. В Славянске полиция задержала 20-летнего мужчину, который имел наркозависимость и хотел быстро заработать деньги. Он вступил в контакт с кадровым сотрудником ФСБ, предложившим финансовое вознаграждение за поджог внедорожника Сил обороны.

Следователи СБУ уже сообщили задержанным о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая препятствование законной деятельности ВСУ и диверсию. Злоумышленники находятся под стражей, и им грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ , более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.

Кроме того, Департамент внутренней безопасности Нацполиции объявил подозрения 11 жителям Запорожской области в коллаборационной деятельности . Оперативники собрали доказательства, указывающие на их сотрудничество с оккупационными властями во временно захваченном Мелитополе.