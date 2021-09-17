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Главная Новости Общество Криминал Делил земельные паи: в Винницкой области судье объявили подозрение
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Делил земельные паи: в Винницкой области судье объявили подозрение

Судья хотел получить 120 тысяч гривен за решение

сегодня, 20:30
Автор:

Козлова Альбіна

Делил земельные паи: в Винницкой области судье объявили подозрение

При обыске у судьи изьяли 50 тысяч долларов, фото НАБУ

Судье из Винницкой области объявлено подозрение в получении неправомерного вознаграждения. Об этом сообщают в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Известно, что подозреваемый работает судьей в районном суде области. Мужчине инкриминируют часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Из материалов дела известно, что судья хотел получить от заинтересованного лица 120 тысяч гривен неправомерной выгоды. За такую сумму судья должен был принять решение в пользу местного жителя. Предметом иска в деле, которое рассматривал судья, был земельный надел — пай. Право собственности на пай было главным спорным вопросом, который должен был решить суд.

В августе 2021 года заинтересованное лицо и судья договорились о "цене" вопроса. Служитель Фемиды установил свои расценки: по 40 000 гривен за гектар. Площадь пая составляет 3,09 га. Деньги судья получил в полном объеме. Правоохранители задокументировали две передачи денег в долларах в сумме 3000 и 1620 долларов США.

В рамках производства детективы провели санкционированные обыски в кабинете и в доме судьи. Всего изъяли наличные в сумме 50 тысяч долларов США. Расследование происшествия проводят детективы НАБУ и работники Управления стратегических расследований в Винницкой области под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщал портал "Комментарии", подрядчику, что ремонтировал дороги, объявили подозрение. Ремонтные работы и грейдирование сельских дорог в селах Харитоновка, Рудня и Смоловка, которые находятся в Житомирском районе, проводились еще в 2018 году.

Делил земельные паи: в Винницкой области судье объявили подозрение - фото 2
Делил земельные паи: в Винницкой области судье объявили подозрение - фото 3





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Источник: https://nabu.gov.ua/novyny/golovi-raysudu-vinnychchyny-povidomleno-pro-pidozru-v-oderzhanni-nepravomirnoyi-vygody
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