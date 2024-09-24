Дела Майдана: ГБР подготовило обвинительный акт против чиновников ФСБ и СБУ



















Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ) и Офисом Генерального прокурора завершили досудебное расследование в отношении директора ФСБ России и 19 его офицеров, а также бывших руководителей СБУ. Обвинительный акт был передан в суд, а также направлен на электронный адрес ФСБ для ознакомления обвиняемых с его содержанием.



Дела Майдана. Фото: ГБР

Среди обвиняемых – директор ФСБ России, генерал армии Александр Бортников; бывший глава службы безопасности президента России, ныне директор Национальной гвардии России, генерал армии Виктор Золотов; и другие чиновники ФСБ.

В мае 2024 Бортникову было выдвинуто подозрение в организации государственной измены бывшим руководством СБУ, разжигании национальной розни и мешании протестам в Украине во время 2013-2014 годов. Также подозрения были предъявлены около 20 чиновникам российских спецслужб, среди которых Золотов и генералы ФСБ.

Следствие установило, что Бортников разработал план по подавлению протестных акций в Украине, чтобы поддержать существующий режим. Одной из основных задач ФСБ было предотвращение евроинтеграционных процессов Украины, поскольку это угрожало захватническим намерениям России.

Для обеспечения этих целей российские спецслужбы и украинские союзники подготовили сценарии силового разгона протестов, а также провели инструктажи для украинских правоохранителей. В результате бывшие руководители СБУ, перешедшие на сторону врага, были привлечены к уголовной ответственности за государственную измену во время войны.





Директор ФСБ Бортников обвиняется в организации государственной измены и разжигании ненависти, в то время как бывшие руководители СБУ – в государственной измене и незаконном препятствии протестным акциям. За эти преступления предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а расследование проводилось по специальной процедуре из-за укрывательства обвиняемых за пределами Украины.

Напомним, работники Государственного бюро расследований передали в суд обвинительный акт в отношении семи чиновников и руководителей ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат", принадлежащего олигарху, находящемуся за границей. Злоумышленники незаконно завладели десятками миллионов гривен.

