В ряде областных центров Украины — в частности, в Киеве, Харькове, Львове, Ивано-Франковске — представители новой подростковой культуры, происходящей из России, пытались провести массовые драки. Полиция задержала возможных участников стычек. Значительной части участников потенциальных драк от 14 до 17 лет. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW, которая раскрывает основные постулаты новой субкультуры.

ПВК "Редан" вже в Україні

ЧВК расшифровывается как "частная военная компания", и названа так, очевидно, по аналогии с российским ЧВК "Вагнер", а "Редан" происходит из японского аниме-сериала Hunter x Hunter, где есть бандитская группировка "Геней Редан". Поклонники этого движения носят черную одежду, где часто изображен паук и цифра 4. "Реданы" сначала появились в России. Они стали известны после того, как в торговых центрах РФ прокатилась волна массовых столкновений с футбольными фанами, которые унижали их за внешний вид.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Подобные потасовки "реданы" планировали устроить в Украине. В Харькове в столкновении должны были участвовать 257 человек, среди которых 149 несовершеннолетних парней и 66 девушек. У многих были изъяты баллончики с газом, ножи, кастеты.

Как сообщает начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко, сейчас правоохранители приглашают родителей, дети которых должны были участвовать во "флешмобе". С ними будут проводить профилактические беседы ювенальные полицейские.

Владимир Тимошко видит в новой субкультуре влияние Москвы, в частности ФСБ:

"257 человек — приглашены в отделы полиции города, из которых только 30 совершеннолетние! Сколько из них сегодняшнюю ночь могли провести в больнице? Хорошо то, что хорошо заканчивается, — написал на своей странице в Фейсбук Владимир Тимошко. — По замыслу ФСБ недодержавы, которая путем манипулирования и обмана "собрала" в группы всех этих людей, они должны были устроить массовую драку в центре города, чтобы ТВ недогосударства могло посмаковать над этим... У многих изъяты баллончики с газом, ножи, кастеты! МАЛО ГОРЯ БЫЛО?".

Напомним, что у российской пропаганды случилась очередная истерика из-за успеха ВСУ, а латвийская разведка поделилась тезисами о России.