Что произошло с "золотым вагоном" Медведчука, который планировала национализировать Укрзализныця

Что случилось с золотым вагоном Медведчука. Фото из открытых источников

Журналист-расследователь проекта "Схемы" Максим Савчук выяснил, почему "Укрзализныця", несмотря на заявления о национализации "золотого вагона" Медведчука, так и не сделала этого. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

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У бывшего депутата и кума российского президента Виктора Медведчука после попытки побега в марте 2022 года обнаружили "золотой вагон" во дворе его дворца. Тогда "Укрзализныця" заявила, что готова национализировать вагон и использовать его для перевозки детей. Однако за более чем полтора года это не удалось реализовать.

"УЗ" признает, что намеревалась использовать этот вагон, однако не может это осуществить, ведь вопрос национализации вне их компетенции.

"Вопрос национализации, распоряжения, управления или передачи арестованного имущества, которым является вагон, находится вне компетенции АО Укрзализныця, и лежит в плоскости компетенций правоохранительных и судебных органов", — ответили в "УЗ" журналистам.

Как выяснили "Схемы", вагон продолжает находиться на земельном участке Медведчука рядом с его дворцом.

Напомним, что в "золотом вагоне" Медведчука обнаружили большое количество позолоченных элементов, в том числе самовар, стаканы с гербом РФ, мебель, светильники и другие вещи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против Умерова.

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