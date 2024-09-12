Что будет, если вовремя не оплатить штраф от ТЦК: объяснение адвоката

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Slava Kot
При нарушении правил военного учета на военнообязанных будет наложен штраф в размере 17 тыс. гривен. Однако, если нарушитель вовремя не заплатит штраф – он удваивается и составит 34 тыс. гривен, утверждает адвокат Роман Кичко и добавляет, что в ТЦК могут выписать сразу несколько штрафов.
Штрафы от ТЦК за нарушение военного учета. Фото из открытых источников
Адвокат Роман Кичко в интервью "Украинскому радио" рассказал, что следует ожидать мужчинам, которые нарушили правила военного учета и вовремя не уплатили штраф от ТЦК. По его словам, ранее штраф был 1500 гривен, однако благодаря новой части статьи 210 и 210-1 по поводу нарушений правил военного учета и мобилизационного законодательства теперь это безальтернативно 17 тыс. гривен. Однако сумма штрафа может удвоиться.
Кроме того, Роман Кичко отмечает, что ТЦК могут выписать не один штраф для военнообязанного, а сразу несколько за разные нарушения, например нарушения по уточнению данных в течение 60 дней, изменение персональных данных, отказ стать на учет по новому месту ВПЛ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК объяснили, почему повестки по почте получат все военнообязанные.
Также "Комментарии" писали, что нардеп рассказал, как якобы работники ТЦК блокируют мобильную связь военнообязанным.
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