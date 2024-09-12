Что будет, если вовремя не оплатить штраф от ТЦК: объяснение адвоката

При нарушении правил военного учета на военнообязанных будет наложен штраф в размере 17 тыс. гривен. Однако, если нарушитель вовремя не заплатит штраф – он удваивается и составит 34 тыс. гривен, утверждает адвокат Роман Кичко и добавляет, что в ТЦК могут выписать сразу несколько штрафов.



Штрафы от ТЦК за нарушение военного учета. Фото из открытых источников

Адвокат Роман Кичко в интервью "Украинскому радио" рассказал, что следует ожидать мужчинам, которые нарушили правила военного учета и вовремя не уплатили штраф от ТЦК. По его словам, ранее штраф был 1500 гривен, однако благодаря новой части статьи 210 и 210-1 по поводу нарушений правил военного учета и мобилизационного законодательства теперь это безальтернативно 17 тыс. гривен. Однако сумма штрафа может удвоиться.

"Но это не всегда может быть 17 тысяч, если человек его не платит. Например, штраф наложили, человек о нем не знал и не платит в течение 15 дней, тогда ТЦК передает эти материалы об административном взыскании в исполнительную службу, то есть к принудительному взысканию штрафа, к тому же штраф удваивается", — говорит адвокат и объясняет, что такое правило удвоения штрафа всегда существовало, в частности, при нарушении ПДД и неуплате штрафа вовремя он также умножался на два.

Кроме того, Роман Кичко отмечает, что ТЦК могут выписать не один штраф для военнообязанного, а сразу несколько за разные нарушения, например нарушения по уточнению данных в течение 60 дней, изменение персональных данных, отказ стать на учет по новому месту ВПЛ.

"Правил военного учета много, и каждое постановление касается нарушения другого правила военного учета, то штрафов может быть несколько. Постановления отдельные и по отдельной процедуре в случае неуплаты штрафа – они направляются исполнителю, поэтому штрафы будут отдельными. Их может собраться 5-6, например ", – рассказал Кичко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК объяснили, почему повестки по почте получат все военнообязанные.

Также "Комментарии" писали, что нардеп рассказал, как якобы работники ТЦК блокируют мобильную связь военнообязанным.