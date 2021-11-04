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Чиновнику Одесского облсовета сообщили о подозрении: при чем здесь памятники архитектуры

Два года назад суд наложил арест на памятники архитектуры

сегодня, 08:25
Автор:

Козлова Альбіна
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Чиновнику, работавшему на должности начальника управления по имущественным отношениям Одесского облсовета, объявили подозрение. Об этом сообщают в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Чиновнику Одесского облсовета сообщили о подозрении: при чем здесь памятники архитектуры

На здания суд наложил арест, фото НАБУ

Мужчине инкриминируют злоупотребление властью (часть 2 статья 364 Уголовного кодекса Украины) и нанесение ущерба местному бюджету на 80 млн грн.

По материалам следствия, из-за действий чиновника несколько зданий и земельных участков в рекреационной зоне передали в аренду частной компании, а затем в ее собственность за определенную сумму денег, однако меньше реальной стоимости. На объекты Высший антикоррупционный суд наложил арест.

Речь идет о двух памятниках архитектуры – "Даче "Маразли" и "Имение Фабрицкого", земле под ними и другие здания рядом. Общая площадь проданной земли с постройками свыше одного гектара. Известно, что эта земля находится в 300 метрах от Черного моря.

Как стало известно следователям, в 2017 году эта территория была передана в аренду частным лицам до 2027 года. Затем подозреваемый вписал памятки и землю в перечень таких, которые можно приватизировать. Через год арендатор купил недвижимое имущество за 29,7 млн грн, хотя на самом деле оно стоит вдвое дороже по данным экспертов. Таким образом, из-за действий чиновников община Одессы потеряла исторические памятники, которые оказались в руках частных лиц.

К тому же земельный участок юридически не оформили и собственник не оплатил казну за право пользования ею. Хотя должен был отдать за право пользования в бюджет более 56 млн. грн.

Детективы НАБУ подали в Высший антикоррупционный суд ходатайство о наложении ареста на эти объекты. Суд удовлетворил ходатайство в 2019 году на здании и в 2021 году на землю. Следствие продолжается, детективы устанавливают тех, кто еще причастен к этой схеме.

Как сообщал портал "Комментарии", СБУ и НАБУ обыскивают налоговиков.

Чиновнику Одесского облсовета сообщили о подозрении: при чем здесь памятники архитектуры - фото 2
Чиновнику Одесского облсовета сообщили о подозрении: при чем здесь памятники архитектуры - фото 3
Чиновнику Одесского облсовета сообщили о подозрении: при чем здесь памятники архитектуры - фото 4


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Источник: https://nabu.gov.ua/novyny/80-mln-grn-zbytkiv-pidozra-posadovcyu-odeskoyi-oblrady
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