Чиновнику Одесского облсовета сообщили о подозрении: при чем здесь памятники архитектуры

Чиновнику, работавшему на должности начальника управления по имущественным отношениям Одесского облсовета, объявили подозрение. Об этом сообщают в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).



На здания суд наложил арест, фото НАБУ

Мужчине инкриминируют злоупотребление властью (часть 2 статья 364 Уголовного кодекса Украины) и нанесение ущерба местному бюджету на 80 млн грн.

По материалам следствия, из-за действий чиновника несколько зданий и земельных участков в рекреационной зоне передали в аренду частной компании, а затем в ее собственность за определенную сумму денег, однако меньше реальной стоимости. На объекты Высший антикоррупционный суд наложил арест.



Речь идет о двух памятниках архитектуры – "Даче "Маразли" и "Имение Фабрицкого", земле под ними и другие здания рядом. Общая площадь проданной земли с постройками свыше одного гектара. Известно, что эта земля находится в 300 метрах от Черного моря.



Как стало известно следователям, в 2017 году эта территория была передана в аренду частным лицам до 2027 года. Затем подозреваемый вписал памятки и землю в перечень таких, которые можно приватизировать. Через год арендатор купил недвижимое имущество за 29,7 млн грн, хотя на самом деле оно стоит вдвое дороже по данным экспертов. Таким образом, из-за действий чиновников община Одессы потеряла исторические памятники, которые оказались в руках частных лиц.

К тому же земельный участок юридически не оформили и собственник не оплатил казну за право пользования ею. Хотя должен был отдать за право пользования в бюджет более 56 млн. грн.

Детективы НАБУ подали в Высший антикоррупционный суд ходатайство о наложении ареста на эти объекты. Суд удовлетворил ходатайство в 2019 году на здании и в 2021 году на землю. Следствие продолжается, детективы устанавливают тех, кто еще причастен к этой схеме.



Как сообщал портал "Комментарии", СБУ и НАБУ обыскивают налоговиков.



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