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Чиновник пойдет в тюрьму, хотя и признал вину – решение ВАКС

В Украине впервые применен институт соглашений между обвиняемым и судом при рассмотрении дела экс-руководителя государственной компании

сегодня, 22:20
Автор:

Елена Бурдейная
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ВАКС рассмотрел дело, в котором обвиняемый признал свою вину. Приговор – реальный срок, сообщает пресс-центр учреждения.

Чиновник пойдет в тюрьму, хотя и признал вину – решение ВАКС

Судят экс-руководителя филиала АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" - фото Facebook

Экс-руководитель филиала АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), обвиняемый, заключил соглашение со следствием. В ней он признал свою вину в надежде на уменьшение срока. Решение Верховного антикоррупционного суда (ВАКС) было неожиданным: он впервые в таких условиях наказал гражданина на 3,5 года заключения. Кроме того, мужчина не будет иметь права занимать государственные должности и уплатит штраф.

Дело касалось событий, происходивших в ноябре-декабре 2019 г. Тогда еще руководитель филиала зерновой корпорации зерно, стоимостью 15 млн грн, передал в собственность посторонней компании. Разрешения на такие действия от собственника он не получил, а воспользовался своими должностными полномочиями.

Чиновник, попав под следствие, решил заключить соглашение: он признает свою вину, получая меньший срок. Экс-руководителя подозревали в преступлении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшим тяжкие последствия. Возможное наказание по данной статье – шестилетнее заключение. Однако обвиняемый получил почти вдвое меньший срок, заключив соглашение.

Решение ВАКС показывает, что в судебных властях Украины действительно работает институт соглашений. Нечистые на руку чиновники и руководители, попав под подозрение, будут понимать: наказание неотвратимо. Но они могут признать свою вину, компенсировать государству потери и получить определенное облегчение в судебном приговоре.

Издание "Комментарии" напоминает, как недавно правительство искало способы решить вопрос с долгом ГПЗКУ. Зерновая корпорация задолжала китайскому банку миллиард гривен и не выполнила обязательств по поставке зерна. Подробности можно прочитать по ссылке.



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Источник: https://nabu.gov.ua/novyny/vaks-uhvalyv-pershyy-vyrok-po-ugodi-z-realnym-pozbavlennyam-voli
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