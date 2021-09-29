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Четырех мужчин подозревают в убийстве профессора университета

Организовал похищение и убийство иностранец

сегодня, 18:40
Автор:

Козлова Альбіна

Уголовное производство об убийстве профессора университета из Запорожья расследовали. Материалы передали в районный суд. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Четырех мужчин подозревают в убийстве профессора университета

Дело об убийстве передали в райсуд Запорожья, фото Нацполиции

Преступление произошло в ноябре 2020 года. О том, что мужчина не вернулся домой сообщила в полицию жена покойного, жительница Запорожья. Правоохранители с помощью камер видеонаблюдения тогда выяснили, что профессор и преподаватель Национального университета вышел с работы и садился в салон иномарки.

Известно, что после поездки в "Тойоте" 42-летний мужчина исчез и не выходил на связь. Полицейские начали поиски. Выяснилось, что у водителя той иномарки было несколько номерных знаков на автомобиль, поэтому он мог их менять, чтобы скрыть преступление.

Следователи установили, что спланировал похищение и убийство преподавателя иностранец — 46-летний гражданин Туниса. Участие в преступлении взяли еще трое мужчин, которые помогали похитить человека, лишить жизни и спрятать труп.

По словам заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Запорожской области Руслана Невожая, именно 27-летний водитель автомобиля вывел полицейских на след организатора и показал куда спрятали тело убитого. Парень хранил в гаражах целый арсенал оружия разного сорта: боеприпасы, гранаты, ружья, а также поддельные номерные знаки. Во время обысков гаражей полицейские изъяли реактивные противотанковые гранаты, боеприпасы для гранатометов, несколько сотен гильз, патроны и ружья.

В материалах следствия сообщается, что к преступлению причастны также 30-летний и 28-летний украинцы, из них один ранее работал в полиции, а другой имеет судимости.

Всем четырем мужчинам объявили подозрения по части 2, части 3 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса (УК), части 4 статьи 187 УК (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) и части 1 статьи 115 УК (умышленное убийство).

Двое подозреваемых находятся в изоляторе, двое подозреваемых находятся под круглосуточным домашним арестом. Если их вина будет доказана в суде, то мужчинам грозит пожизненное лишение свободы или на срок до 15 лет, а также конфискация имущества.

Как сообщал портал "Комментарии", задержанного крымского татарина насильно побрили.



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Источник: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/u-zaporizzi-suditimut-cleniv-ozg-za-vbivstvo-profesora-nacionalnogo-universitetu
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