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Четверо погибших: в Запорожье задержали экс-руководителя больницы

Подозреваемому суд избирает меру пресечения

сегодня, 18:09
Автор:

Козлова Альбіна
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В Запорожье в феврале произошел пожар в отделении областной инфекционной больницы. Тогда погибли четыре человека, среди которых врач, которая спасала пациентов. Огонь вспыхнул в одной из палат-боксов реанимации. Кроме того, в результате пожара пострадали двое пациентов, у них были ожоги и они отравились угарным газом.

Четверо погибших: в Запорожье задержали экс-руководителя больницы

На месте работали работники Службы спасения, фото ГСЧС

После инцидента главный врач заведения скрывался от правоохранителей, его подали в розыск. 10 ноября мужчину задержали полицейские, об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Задержание произошло в порядке статьи 191 Уголовного процессуального кодекса. Суд будет избирать ему меру пресечения. Прокуроры будут ходатайствовать о содержании подозреваемого под стражей.

Мужчине инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 270 и частью 2 статьи 272 Уголовного кодекса. То есть экс-руководителя больницы подозревают в нарушении требований пожарной или техногенной безопасности, что повлекло за собой гибель людей.

Как сообщал портал "Комментарии", в Запорожье мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку. Мужчина пришел в гости к знакомой и приставал к ее дочери. О развращении сообщила в полицию мать потерпевшей. Мужчине инкриминируют изнасилование, его задержали.

Также мы писали, что в Запорожье девочка 11 минут реанимировала маму, у которой остановилось сердце. Советы и рекомендации ребенку предоставляла дежурная, получившая вызов от девочки. Пока прибыла бригада медиков, ребенок производил реанимационные действия. Однако женщина все равно скончалась в больнице.


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Источник: https://zp.npu.gov.ua/news/novini/spivrobitniki-policziji-zatrimali-kolishnogo-golovnogo-likarya-infekczijnoji-likarni
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