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Через сеть Darknet в Украине легализовали миллионы долларов – информация СБУ

Преступники придумали схему, которая давала возможность обналичить деньги, похищенные у людей и компаний

сегодня, 19:44
Автор:

Елена Бурдейная
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Специалисты по кибербезопасности Украины и США раскрыли группировку, занимавшуюся незаконными финансовыми операциями по "отмыванию" денег. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Через сеть Darknet в Украине легализовали миллионы долларов – информация СБУ

Флеш-накопители с вирусами - фото Нацполиции

Злоумышленники из Украины сотрудничали с международными хакерами, для которых они легализовали десятки миллионов долларов. "Схема" заключалась в том, что в Darknet создавались фейковые промежуточные аккаунты, с ними взаимодействовали подставные лица, получавшие реальные средства через различные финансовые сервисы.

Хакеры, которые воспользовались услугами украинских "умельцев", воровали деньги со счетов. Они "взламывали" счета людей и компании и переводили деньги виртуально. Следующий шаг – обналичивание – они осуществляли через канал в Украине.

Злоумышленники также изготовляли флеш-накопители, на которых записывался вирус для взлома криптокошельков. Флеш-накопители распространялись и после подключения к компьютеру или ноутбуку получали доступ к цифровым счетам жертвы.

Правоохранители сообщают, что преступная группа работала в Николаеве, где ее участники и были задержаны. Во время обыска у них  обнаружены компьютеры с хакерскими программами, зараженные вирусами флешки, записи и наличные средства. Следствие продолжается, так как нужно разоблачить зарубежных заказчиков.

Darknet – компьютерная сеть, работать с которой можно только через специальное программное обеспечение. Данные в ней передаются в зашифрованном виде, устройства — анонимные, они не видны в списках доступных сетей. Анализ сайтов Darknet показал, что они в большинстве своем связаны с распространением наркотиков и незаконными финансовыми операциями.

Издание "Комментарии" публиковало ранее информацию, как во Франции спасли от киберпреступников почти миллион компьютеров .



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/kiberfakhivtsi-sbu-ta-spetssluzhby-ssha-vykryly-zlochyntsiv-yaki-vidmyly-desiatky-milioniv-dolariv-z-darknet
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