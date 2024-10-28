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Бывший директор госпредприятия подозревается в растрате 13 миллионов гривен

БЭБ расследует дело о злоупотреблениях во время военного положения

сегодня, 14:53
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Амбарцумян Анна

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) объявило о подозрении бывшему директору государственного предприятия, входящему в систему госрезерва, в растрате более 13 миллионов гривен. Детективы установили, что подозреваемый злоупотреблял своим служебным положением и организовал схему финансовых злоупотреблений.

Бывший директор госпредприятия подозревается в растрате 13 миллионов гривен

Растрата бюджетных средств. Фото: БЭБ

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) сообщили о подозрении бывшему руководителю государственного предприятия, занимающемуся госрезервом, в растрате имущества во время военного положения. Это предприятие управляет крупнейшими промышленными холодильными складами в Украине.

В ходе расследования детективы обнаружили, что подозреваемый, злоупотребляя своим положением, организовал схему, по которой средства со счетов предприятия регулярно перечислялись на счета фиктивных компаний за якобы приобретение товаров, работ и услуг, которые в реальности не предоставлялись. Эти незаконные действия привели к нанесению государственному предприятию значительных убытков в размере более 13 миллионов гривен.

В настоящее время досудебное расследование продолжается по девяти отдельным эпизодам. Эксдиректор объявлен подозрение в совершении уголовных правонарушений в соответствии с частями 3, 4 и 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого.

Напомним, детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачили трех жителей Черновицкой области, занимавшихся незаконным производством и продажей фальсифицированных моющих средств. По сообщению правоохранителей, организатором схемы выступила женщина, которая привлекла двух подельников для массового производства поддельной бытовой химии в арендованных складах в Черновицком районе.



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Источник: https://esbu.gov.ua/news/beb-povidomylo-pro-pidozru-kolyshnomu-dyrektoru-pidpryiemstva-derzhrezervu-v-roztrati-ponad-13-mln-hrn?v=671f724675894
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