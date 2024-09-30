Бывшие сотрудники СБУ организовали тысячи кибератак на государственные веб ресурсы: приговор суда



















Соломенский районный суд Киева, опираясь на материалы Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ), приговорил двух бывших сотрудников СБУ из Крыма. Они признаны виновными в государственной измене и несанкционированном вмешательстве в электронные коммуникационные сети. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



Суд. Фото из открытых источников

После оккупации Крыма российскими войсками в 2014 году начальник одного из подразделений Главного управления СБУ в АР Крым и его заместитель изменили присяге и присоединились к российскому ФСБ. В результате их деятельности было совершено более 5 тысяч кибератак на веб ресурсы украинских государственных учреждений, министерств и военных формирований.

Суд признал их виновными по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство) и статье 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных систем и сетей). Обоим злоумышленникам назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.





Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ, более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.

Кроме того, Департамент внутренней безопасности Нацполиции объявил подозрения 11 жителям Запорожской области в коллаборационной деятельности. Оперативники собрали доказательства, указывающие на их сотрудничество с оккупационными властями во временно захваченном Мелитополе.

