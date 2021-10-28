Бывшему прокурору сообщили о подозрении: что ему инкриминируют

Бывший работник правоохранительных органов занимал должность в аннексированном Крыму и работал там. Заочно ему объявили подозрение, ведь мужчина работает в Российской Федерации на должности руководителя прокуратуры Республики Адыгея. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Досудебное расследование проводит СБУ, фото Facebook

Подозревают бывшего украинского прокурора в государственной измене. Известно из материалов следствия, что в 2014 году подозреваемый занимал должность руководителя одного из отделов прокуратуры в Севастополе. Позже он стал исполняющим обязанности главы прокуратуры города при оккупационных властях.

В правоохранительных органах он проработал 13 лет до аннексии полуострова. Подозревают мужчину в том, что он способствовал работе органов власти РФ в Крыму и способствовал захвату территорий оккупантами. С мая 2014 года он был назначен главой городской прокуратуры Севастополя, на этом посту проработал четыре года.



После чего получил звание государственного советника юстиции 2 класса органов прокуратуры РФ. Служба безопасности Украины проводит расследование в рамках открытого производства по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса.

Как сообщал портал "Комментарии", махинацию с землей в Киеве на миллион долларов разоблачило СБУ. Спецоперация по задержке организованной группировки махинаторов прошла 28 октября 2021 года в столице. Правоохранители обезвредили злоумышленников, незаконно завладевших землей городской общины. Их задержали при передаче сумки с одним миллионом долларов. Подозреваемые реализовали давно известный преступный механизм. Они подделывали ряд документов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!