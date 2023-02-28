Бывшая жена звезды футбола получила серьезный приговор суда

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Бывшую жену Даниэле де Росси приговорили к семи годам и двум месяцам заключения за попытку вымогательства и ограбления. Тамара Писноли пыталась выманить у итальянского предпринимателя 150 тысяч евро. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на итальянское издание Il Messaggero.
В Италии осудили бывшую де Росси. Фото из открытых источников
Даниэле де Росси в 2006 году женился на Тамаре Писноли, а через год после свадьбы у них родилась дочь. В 2008 году пара прошла через сложные времена, ведь тестя де Росси был похищен и убит. Еще через год итальянский футболист расстался с Писноли.
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А в 2013 году Тамара Писноли стала фигуранткой громкого дела, когда потребовала у предпринимателя 150 тыс. евро. Тогда бывшая жена Тамара Писноли собиралась купить лицензию на фотоэлектрические установки. Песноли инвестировала 14 тыс. евро в бизнес, но впоследствии решила отказаться от этой идеи и потребовала вернуть деньги с процентами у Антонелло Еффи, так сумма выросла до 150 тыс.
Еффи прикинулся мертвым, а двое мужчин потащили его к машине и выбросили на обочину. Таким образом, итальянский предприниматель спас себе жизнь.
Тамару Писноли приговорили к семи годам и двум месяцам лишения свободы. Бывшая жена легенды "Ромы" удивлена приговором и намерена подать апелляцию.
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