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Бывшая жена звезды футбола получила серьезный приговор суда

Экс-супруга Даниле де Росси была приговорена к семи годам исправительных колоний.

сегодня, 19:55
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Автор:

Slava Kot

Бывшую жену Даниэле де Росси приговорили к семи годам и двум месяцам заключения за попытку вымогательства и ограбления. Тамара Писноли пыталась выманить у итальянского предпринимателя 150 тысяч евро. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на итальянское издание Il Messaggero.

Бывшая жена звезды футбола получила серьезный приговор суда

В Италии осудили бывшую де Росси. Фото из открытых источников

Даниэле де Росси в 2006 году женился на Тамаре Писноли, а через год после свадьбы у них родилась дочь. В 2008 году пара прошла через сложные времена, ведь тестя де Росси был похищен и убит. Еще через год итальянский футболист расстался с Писноли.


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А в 2013 году Тамара Писноли стала фигуранткой громкого дела, когда потребовала у предпринимателя 150 тыс. евро. Тогда бывшая жена Тамара Писноли собиралась купить лицензию на фотоэлектрические установки. Песноли инвестировала 14 тыс. евро в бизнес, но впоследствии решила отказаться от этой идеи и потребовала вернуть деньги с процентами у Антонелло Еффи, так сумма выросла до 150 тыс.

"Их было шестеро, они по очереди били меня ногами и руками. Я видел, как она поднялась с ледяными глазами. Я умолял Тамару, чтобы она их остановила. Равнодушным и холодным тоном она дала последнюю команду — возьмите его, заставьте сделать банковский перевод, а потом убейте", – рассказал Еффи о поступке Песноли.

Еффи прикинулся мертвым, а двое мужчин потащили его к машине и выбросили на обочину. Таким образом, итальянский предприниматель спас себе жизнь.

Тамару Писноли приговорили к семи годам и двум месяцам лишения свободы. Бывшая жена легенды "Ромы" удивлена приговором и намерена подать апелляцию.

"Приговор меня совершенно удивил. Это история 10-летней давности, которая начинается с мошенничества против меня, и в какой единственной виной, которую я вижу, есть неправильные друзья, исчезнувшие из моей жизни на годы. Это правонарушения, которые не оправдывают столь сурового наказание. Я уверена, что в конце суда моя добрая воля подтвердится", – сказала Тамара Писноли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что женщину приговорили к 116 годам. Теперь суд признал ошибку.

Также "Комментарии" писал об ужасном убийстве: ноги известной модели обнаружили в холодильнике.



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Источник: https://www.ilmessaggero.it/persone/tamara_pisnoli_ex_moglie_de_rossi_condannata_estorsione_rapina-7251414.html
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