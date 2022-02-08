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Была одна на детской площадке: в Одессе злоумышленник изнасиловал девушку

Уроженец Винницкой области изнасиловал девушку в Одессе

сегодня, 17:58
Автор:

Денис Подставной
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В Одессе судили злоумышленника за изнасилование девушки. Об этом пишет издание ТСН. 

Была одна на детской площадке: в Одессе злоумышленник изнасиловал девушку

В Одессе судили злоумышленника. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел летом 2021 года. Сообщается, что на одной из одесских улиц, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел девушку, которая была одна на детской площадке. 

Как пишет СМИ, пострадавшая 2005 года рождения страдает ДЦП и состоит на учете в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья".

Злоумышленник подошел к своей жертве и совершил по отношению к ней действия сексуального характера.

Сотрудники правоохранительных органов узнали о случившемся и задержали подозреваемого. Им оказался уроженец Винницкой области. 

На днях состоялся суд. Сообщается, что мужчина признал свою вину. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на Мадагаскаре жертвами разбушевавшейся стихии стали уже более двух десятков граждан. Циклон разрушил десятки зданий. Многим людям пришлось покидать свои дома. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Погода влияет на планы наступления России: военные аналитики выдвинули теорию, почему Кремль не атакует. Эксперты обсуждают следующий шаг России. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-odesse-muzhchina-iznasiloval-na-detskoy-ploschadke-devushku-s-dcp-1970923.html
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