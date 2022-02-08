Была одна на детской площадке: в Одессе злоумышленник изнасиловал девушку

В Одессе судили злоумышленника за изнасилование девушки. Об этом пишет издание ТСН.

В Одессе судили злоумышленника. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел летом 2021 года. Сообщается, что на одной из одесских улиц, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел девушку, которая была одна на детской площадке.

Как пишет СМИ, пострадавшая 2005 года рождения страдает ДЦП и состоит на учете в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья".

Злоумышленник подошел к своей жертве и совершил по отношению к ней действия сексуального характера.

Сотрудники правоохранительных органов узнали о случившемся и задержали подозреваемого. Им оказался уроженец Винницкой области.

На днях состоялся суд. Сообщается, что мужчина признал свою вину. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.

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