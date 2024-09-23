Большую партию контрафактной продукции изъяли в Волынской области: подробности

В Волынской области разоблачили лиц, хранивших незаконно изготовленные табачные и алкогольные изделия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности Украины.



Контрафактная продукция. Фото БЕБ

В ходе проведения расследования детективы БЭБ обнаружили, что жители Ковельщины приобрели и хранили в целях сбыта незаконно изготовленные сигареты без марок акцизного налога и фальсифицированный алкоголь.

В домах фигуранток и автомобилях, в которых перевозили контрафакт, сотрудники БЭБ провели ряд обысков. Из незаконного оборота изъято около 9 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога, более 260 литров спирта и ликероводочных изделий и автомобиль.

Примерная стоимость контрафактного товара составляет около 800 тыс. грн.

Напомним, что в трех областях Украины семья устроила конопляные фермы, помогали в незаконном бизнесе еще три человека.

В ходе проведения расследования правоохранители обнаружили две действующие наркофермы и одну – которую планировали открыть злоумышленники. Злоумышленники производили около 1 кг каннабиса в сутки. Готовый товар продавали крупными партиями проверенным клиентам.

Какое наказание грозит правонарушителям читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аграрии Украины чаще начали выращивать коноплю на полях в промышленных целях. Увеличение посевов конопли положительно повлияет на развитие смежных отраслей — пищевой, легкой и целлюлозно-бумажной.

Промышленная конопля стала интересной для украинских агропроизводителей, ведь для ее выращивания уже не нужно будет иметь лицензии или квоты. Возникнут ли в такой ситуации проблемы, читайте здесь.



