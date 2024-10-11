Большую партию контрабанды товаров известных брендов нашли в Черновцах: что ввозили незаконно

В Черновцах детективы БЭБ ликвидировали канал контрабанды одежды, обуви и аксессуаров известных брендов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности Украины.



Фото БЭБ

Детективы разоблачили группу лиц, систематически ввозивших на территорию Украины одежду, обувь и аксессуары известных мировых брендов. При этом не платили налоги и таможенные пошлины.

“Организатор схемы закупал продукцию в Турецкой Республике и транспортировал ее в приграничье Румынии. В дальнейшем 15-30 жителей Черновицкой области за денежное вознаграждение переносили товар в ручной клади из-за пешего перехода и декларировали как личные вещи. За сутки границу пересекали до 5 раз и переносили около 3 тонн товаров”, — рассказали в Бюро.

"Помощники" после прохождения таможенного контроля загружали товары в автомобиле организатора схемы. Транспорт ждал возле пункта пропуска на территории Украины. Затем незаконно ввозимые товары реализовывались через сеть Интернет, торговые центры и рынки.

Детективы провели санкционированные обыски и изъяли незаконно ввозимые брендовые вещи иностранного производства. Также изъяли мобильные телефоны и транспортные средства, которые правонарушители использовали для перевозки контрабанды.

По предварительным оценкам, общая стоимость изъятого имущества составляет около 6 млн грн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что всемирно известный бренд обуви пожаловался на контрафакт в Украине. Детальнее о незаконной схеме, разоблаченной в Украине читайте по ссылке.



