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Большую партию контрабанды товаров известных брендов нашли в Черновцах: что ввозили незаконно

Незаконно ввозить товары помогали до 30 жителей Черновицкой области

сегодня, 15:32
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Кречмаровская Наталия

В Черновцах детективы БЭБ ликвидировали канал контрабанды одежды, обуви и аксессуаров известных брендов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности Украины.

Большую партию контрабанды товаров известных брендов нашли в Черновцах: что ввозили незаконно

Фото БЭБ

Детективы разоблачили группу лиц, систематически ввозивших на территорию Украины одежду, обувь и аксессуары известных мировых брендов. При этом не платили налоги и таможенные пошлины.

“Организатор схемы закупал продукцию в Турецкой Республике и транспортировал ее в приграничье Румынии. В дальнейшем 15-30 жителей Черновицкой области за денежное вознаграждение переносили товар в ручной клади из-за пешего перехода и декларировали как личные вещи. За сутки границу пересекали до 5 раз и переносили около 3 тонн товаров”, — рассказали в Бюро.

"Помощники" после прохождения таможенного контроля загружали товары в автомобиле организатора схемы. Транспорт ждал возле пункта пропуска на территории Украины. Затем незаконно ввозимые товары реализовывались через сеть Интернет, торговые центры и рынки.

Детективы провели санкционированные обыски и изъяли незаконно ввозимые брендовые вещи иностранного производства. Также изъяли мобильные телефоны и транспортные средства, которые правонарушители использовали для перевозки контрабанды.

По предварительным оценкам, общая стоимость изъятого имущества составляет около 6 млн грн.

Большую партию контрабанды товаров известных брендов нашли в Черновцах: что ввозили незаконно - фото 2
Большую партию контрабанды товаров известных брендов нашли в Черновцах: что ввозили незаконно - фото 3
Большую партию контрабанды товаров известных брендов нашли в Черновцах: что ввозили незаконно - фото 4
Большую партию контрабанды товаров известных брендов нашли в Черновцах: что ввозили незаконно - фото 5
Большую партию контрабанды товаров известных брендов нашли в Черновцах: что ввозили незаконно - фото 6

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что всемирно известный бренд обуви пожаловался на контрафакт в Украине. Детальнее о незаконной схеме, разоблаченной в Украине читайте по ссылке.




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Источник: https://esbu.gov.ua/news/detektyvy-beb-u-chernivtsiakh-likviduvaly-kanal-kontrabandy-odiahu-vzuttia-ta-aksesuariv-vidomykh-brendiv
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