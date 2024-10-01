Банкиры вывели из Украины более 600 млн грн: подробности схемы

Председатель правления АО "Банк "Финансы и Кредит" и два его заместителя растратили более 608 млн грн финансового учреждения. В Офисе Генерального прокурора сообщили, что расследование по делу завершено, передает портал “Комментарии”.



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Банкирам инкриминируют участие в преступной организации и растрате вверенного им имущества (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

“Расследованием установлено, что участники преступной организации, являясь членами кредитного комитета банка, в 2010 году оформили кредитные договоры на подконтрольное владельцу финучреждения новосозданное юридическое лицо. Оно не имело оборотных средств и кредитной истории, а также не имело в собственности какого-либо имущества”, — рассказали в Офисе.

В дальнейшем участники преступной организации готовили внешнеэкономические контракты между предприятием с одной стороны и подконтрольными организатору компаниями-нерезидентами с другой стороны. Контракты использовались в качестве основания для вывода средств из банка заемщиком.

В результате проведения таких операций со счетов банка незаконно выделены сотни миллионов кредитных средств. В дальнейшем их перечислили на счета компаний-нерезидентов, также подконтрольных членам преступной организации. Фактически в результате реализации схемы с территории Украины вывели и не вернули банку более 608 млн грн.

Подозреваемые находятся под стражей. Руководителям банка и их защитникам доложено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам в порядке ст. 290 УПК Украины.

Кроме того, продолжается расследование в отношении фактического собственника АО "Банк "Финансы и Кредит" по фактам создания преступной организации и участия в ней, растраты и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

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