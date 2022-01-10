Банкиры из зоны: разоблачена банда, участники которой обчищали банковские карты украинцев прямо из тюрьмы

Банда псевдобанкиров работала прямо из Винницкой исправительной колонии. Об этом стало известно правоохранителям в ходе следствия, когда жертвами мошенников уже стали более 20 человек и были похищены с банковских карт болеьше 500 тысяч гривен. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Украины, передает портал "Комментарии".

Мошенники в тюрьмах воруют деньги с карты. Фото с сайта Нацполиции Украины

"Они звонили по телефону и, представляясь работниками безопасности банка, получали персональные данные потерпевших. Украденные деньги они переводили на счета своих подельников на свободе, а те снимали наличные и передавали их в тюрьму. Также через подельников осужденные получали сим-карты разных мобильных операторов и телефоны", — рассказал начальник отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления ГУНП в Винницкой области Евгений Кронивец.

Схему организовал 33-летний осужденный и сколотил банду из семи человек, часть из которых находились с ним в одной камере тюрьмы. Когда к ним пришли с проверкой спецназовцы, то обнаружили не только многочисленные мобильные телефоны, SIM-карты и банковские карты, но и наркотические вещества.

По подсчетам следствия, жертвами этой банды стали более двадцати человек. Хотя не исключено, что далеко не все потерпевшие обратились в полицию. В настоящее время доказаны факты похищения средств более чем на полмиллиона гривен. За такое преступление предусмотрено до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Портал "Комментарии" напоминает, что ни в коем случае не следует разглашать свои персональные данные и данные банковских счетов посторонним людям.

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За такое преступление предусмотрено до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается. © Официальный сайт Национальной полиции: https://www.npu.gov.ua/news/novini-z-regioniv-ta-in-sajtiv/vinniczki-policzejski-pripinili-diyalnist-zlochinnogo-ugrupovannya-shaxrajiv-organizovanogo-uv- yaznenim/?fbclid=IwAR3hy5EB3FK-CS398ySkn7q_IoNYf9oNBJSUQj0ibDSRxnpdsp0ubC_ME6Q

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