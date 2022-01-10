Банкиры из зоны: разоблачена банда, участники которой обчищали банковские карты украинцев прямо из тюрьмы

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Людмила Слободенюк
Банда псевдобанкиров работала прямо из Винницкой исправительной колонии. Об этом стало известно правоохранителям в ходе следствия, когда жертвами мошенников уже стали более 20 человек и были похищены с банковских карт болеьше 500 тысяч гривен. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Украины, передает портал "Комментарии".
Мошенники в тюрьмах воруют деньги с карты. Фото с сайта Нацполиции Украины
Схему организовал 33-летний осужденный и сколотил банду из семи человек, часть из которых находились с ним в одной камере тюрьмы. Когда к ним пришли с проверкой спецназовцы, то обнаружили не только многочисленные мобильные телефоны, SIM-карты и банковские карты, но и наркотические вещества.
По подсчетам следствия, жертвами этой банды стали более двадцати человек. Хотя не исключено, что далеко не все потерпевшие обратились в полицию. В настоящее время доказаны факты похищения средств более чем на полмиллиона гривен. За такое преступление предусмотрено до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
Портал "Комментарии" напоминает, что ни в коем случае не следует разглашать свои персональные данные и данные банковских счетов посторонним людям.
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