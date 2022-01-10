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На Днепропетровщине 14-летний подросток с прохожим спасли провалившихся под лед детей

Недалеко от озера находились местные жители, услышав крики мужчины, бросились на помощь

сегодня, 00:38
Автор:

Ольга Чародий
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В Кривом Роге два мальчика 12-ти и 13-ти лет прогуливались по льду на заливе г. Саксагань и провалились. Их спасли люди, которые в то время проходили неподалеку. Детей направили в больницу. Об этом сообщает ГСЧС. Дети отошли по льду на расстояние 4 м от берега и провалились в воду. Мальчиков вытащили на берег 14-летний подросток и случайный прохожий. Спасатели вызвали Службу спасения и скорую. "Дети в удовлетворительном состоянии были направлены в детскую городскую больницу № 4 г. Кривой Рог", — сообщили в ГСЧС.

На Днепропетровщине 14-летний подросток с прохожим спасли провалившихся под лед детей

Дети (фото из открытых источников)

Спасатели говорят, что из-за нестабильной температуры водоема то покрываются льдом, то начинают таять. Очень опасно ходить таким льдом, тем более – рыбачить. Так, в Прикарпатье едва не погиб рыбак, когда провалился под лед на городском озере в Снятине Коломыйского района. Как сообщили в ГСЧС, недалеко от озера находились местные жители, услышав крики мужчины, бросились на помощь. Мужчина провалился под лед на расстоянии около 20-25 м от берега. Люди с помощью веревки вытащили его на берег.

В ГСЧС просят принять во внимание несколько советов по поведению поблизости и на водоемах, когда лед еще слишком тонкий:

– выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде;

– запрещается выходить на лед, толщина и крепость которого вам неизвестны;

– переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;

– запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на крепость и толщину лед;

– запрещается собираться на льду большими группами в одном месте.

Напомним, в испанском городе Мислата ветер опрокинул надувной замок для детей, размещавшийся на игровой площадке. В результате инцидента пострадали несколько малолетних. Событие произошло 4 января вечером. Сообщается, что всего пострадавших среди малолетних было девять человек. Свидетели вызвали экстренную медицинскую помощь. Детей каретами "скорых" госпитализировали в три местных больницы. У двух девочек в возрасте пяти и восьми лет значительные повреждения, они находятся в тяжелом состоянии в реанимации. У одной из пациенток реанимации врачи диагностировали тяжелую травму головы.




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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/133743.html
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