Банда «Лешого» несколько месяцев терроризировала киевлян

СБУ обезвредила преступную организацию, под видом добробатов терроризировавшую и запугивающую киевлян, сообщают "Комментарии" по информации прес-службы Службы безопасности Украины.



Задержали банду

Банду возглавлял криминальный авторитет по прозвищу "Леший", который на самом деле причастен к многочисленным рейдерским захватам столичных предприятий. Кроме того, среди организаторов ОПГ были двое россиян – выходцев из Северного Кавказа. Один из них находится под санкциями СНБО.

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"Их деятельность могла привести к дестабилизации криминогенной ситуации в столичном регионе в интересах страны агрессора, – говорят правоохранители. – В Киеве злоумышленники действовали под видом двух добровольческих формирований".

Бандиты систематически требовали деньги с местных предпринимателей, а в случае отказа применяли психологическое давление, насилие, уничтожали имущество и угрожали физической расправой. Силовики задокументировали более десяти эпизодов поджога автомобилей и объектов недвижимости пострадавших, а также нанесения им тяжких телесных повреждений с применением оружия.

Деньги же злоумышленники собирали в так называемый "общак", который на момент обыска достиг 354 тыс. долларов США.

Правоохранители задержали "Лешего", двух россиян и еще троих активных участников банды во время "выбивания" ими 80 тыс. долларов США из местного предпринимателя. А в обысках по местам нахождения фигурантов правоохранители обнаружили вещественные доказательства преступной деятельности.

Шести участникам преступной организации уведомлены о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней; вымогательство и умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и дополнительной квалификации действий фигурантов по ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины – установление или распространение преступного влияния.

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