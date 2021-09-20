Австрийца подозревают в контрабанде исторических ценностей из Украины

Пограничники обнаружили у иностранца раритетные вещи, которые могут иметь историческую ценность для Украины. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной пограничной службы.



Картина, которую, хотел вывезти иностранец, фото пограничной службы

В субботу 18 сентября в паромном пункте пропуска "Орловка" 76-летний гражданин Австрии на собственном автомобиле пересекал границу. Работники таможни во время осмотра его автомобиля марки "Пежо" обнаружили предметы, изготовленные в XIX и XX веках.

Австриец хотел вывезти с территории Украины картину, которая датирована 1917 годом и книгу 1891 выпуска. На картине в деревянной раме изображена девушка в платке.



Книга издана в Париже на французском языке, называется "Grands peintres de l'allemagne" (Великие художники Германии). Известно, что книга — это подарок девочке, которая училась в 6 классе в Одесской Мариинской женской гимназии. Презент подписано 1898 годом.

По мнению пограничников, эти вещи могут иметь историко-культурную ценность, поэтому их было изъято. Картину и книгу будет передано на экспертизу.



Пограничники Измаильского отряда составили протокол по факту нарушения таможенных правил. Дело о вывозе вещей будет расследовать Служба безопасности Украины. Предварительная квалификация — контрабанда по статье 201 Уголовного кодекса Украины.

По словам австрийца, картину и книгу мужчина купил в антикварном магазине в Одессе.

Как сообщал портал "Комментарии", на границе между Беларусью и Польшей обнаружили тела людей. Тела трех человек офицеры Пограничной службы Польши обнаружили 19 сентября. В сообщении Пограничной службы Польши говорится, что на место прибыли следователи. Тела отправлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.





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