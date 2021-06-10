Андрей Крищенко: Председателю УИК в Дарницком районе грозит до 10 лет тюрьмы за фальсификацию на выборах

Жительнице столицы вручили подозрение о внесении в избирательный протокол ложной информации для дальнейшей ее передачи территориальной избирательной комиссии. Об этом сообщают в отделе коммуникации Киевской полиции.



Начальник Киевской полиции Андрей Крищенко. Фото из открытых источников

Неприятный инцидент был зафиксирован на участке в Дарницком районе г. Киев во время прошлогодних местных выборов — в октябре 2020-го. К полицейским обратился один из официальных наблюдателей, который работал на участке, сообщив о верятной фальсификации результатов волеизъявления украинский.

Во время подсчета голосов председателем территориальной избирательной комиссии было обнаружено в представленном протоколе арифметическую ошибку.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, правоохранители пообщались с главой ТИК. Благодаря этому стало известно, что неточности касались результатов голосования за две политические партии.

"После выявления расхождений в подсчете голосов голове участковой избирательной комиссии было предложено исправить неточности. Однако в новый бланк протокола женщина снова внесла ложные сведения, при этом членам своей комиссии она сообщила, что протоколы приняты без замечаний. Мы задокументировали этот факт, изъяли указанную документацию и направили ее на почерковедческую экспертизу, которая подтвердила факт фальсификации протокола", — отметил Андрей Крищенко.





Факт нарушения занесен в Единый реестр досудебных расследований. Согласно ч.4 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) женщине грозит до десяти лет лишения свободы. Полицейские вручили вероятной правонарушителя подозрение, ведется расследование.

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