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Алексею Ковалеву сообщили о подозрении, - ДБР

Одному из коллаборантов в Херсоне сообщено о подозрении в госизмене

сегодня, 15:57
Автор:

Козлова Альбіна
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Генеральный прокурор Украины на основании собранных Государственным бюро расследований доказательств сообщил о подозрении народному депутату Украины Алексею Ковалеву, передает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Алексею Ковалеву сообщили о подозрении, - ДБР

фото из фейсбука

Сотрудники Государственного бюро расследований в апреле 2022 года открыли уголовное производство в отношении народного депутата Украины, который после полномасштабного вторжения российской федерации в феврале находится на временно оккупированной территории Херсонской области и сотрудничает с оккупационными войсками.

В ходе расследования установлено, что в начале июля этого года Алексей Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора — "правительстве Херсонской области".

Также народный депутат 8 июня 2022 года на своей странице в социальной сети разместил публикацию о якобы интеграции в страну-агрессора части Украины с целью влияния на общественность и манипуляцию сознания.

Действия подозреваемого депутата квалифицированы по части 2 статьи 111 (государственное предательство в условиях военного положения), части 1 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование по делу продолжается.

Как писал портал "Комментарии", суд наложил арест на вертолет и самолет народного депутата, подозреваемого в государственной измене. Транспортными средствами пользовалась семья Медведчука. Также в сообщении говорится об аресте комплекса "Медвежья дубрава" и других активах, конечным бенефициаром которых является супруга народного депутата. Как сообщается, комплекс "Медвежья дубрава" называют дачей Медведчуков.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/narodnomu-deputatu-oleksiyu-kovalovu-povidomleno-pro-pidozru-u-derzhavnij-zradi-ta-posobnictvi-derzhavi-agresoru-video
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