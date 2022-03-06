Агентура агрессора пыталась создать «Федеративную республику Украина»

В СБУ рассказали, как был задержан агент Кремль. Благодаря задержанию стало известно, что Москва планировала создать новые "народные республики" на территории западной Украины. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности.



СБУ задержали мужчину, который подозревается в противоправных деяниях, фото СБУ

Известно, что агрессор планировал создать "Федеративную республику Украина" из таких областей как Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская, Черновицкая. Таким образом, с помощью вражеских агентов планировалось, что ДРГ захватят власть в тыловых областях.



"Логика создания псевдообразования – расшатать ситуацию в тылу украинских военных. А именно – в тех областях, которые не удается захватить силами регулярной армии РФ. По замыслу оккупантов, создание псевдореспублики лишило бы ВСУ поддержки и обеспечения с тыла", — говорится в сообщении.

Известно, что задержан организатор и ключевые лица вражеской агентурной сети в Ивано-Франковской области. Эти лица должны завербовать на территории Украины почти пол тысячи предателей, которые получили оружие и задачу уничтожить местные власти и захватить администрации, а также совершить нападения на представителей силовых структур. После этого планировалось провозгласить псевдореспублики, чтобы они подчинялись агрессору.

"СБУ обнаружила у организатора готовые манифесты к армии, силовикам и гражданскому населению Украины с призывами переходить на их сторону. Кроме того, найдено обращение к иностранным государствам о требовании признания нового "анклава"", — говорится в сообщении.

В настоящее время задержанные дали показания, продолжаются следственные действия. Согласно статье 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса изменникам грозит 10 лет заключения.

Как сообщал портал, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к мировым лидерам с призывом предоставить новые гарантии того, что "ужасное" вторжение России в Украину не достигнет цели. Джонсон изложил план из шести пунктов. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" предложения Джонсона, а также высказали мнения о том, что еще могло бы сделать Запад для скорейшего прекращения российской агрессии.

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