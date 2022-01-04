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Журнал Playboy в Украине теперь будет выходить на украинском языке

Первый журнал выйдет на украинском языке уже в этом году

сегодня, 11:59
Автор:

Людмила Слободенюк
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Журнал Playboy в Украине теперь будет выходить на украинском языке

Playboy в Украине будуть выдавать на украинском. Фото с Facebook

В редакции журнала Playboy приняли решение издаваться в Украине на украинском языке. Украинская версия Playboy появилась в 2005 году и раньше всегда выходила только на русском. О решении сменить язык было озвучено на официальной странице Playboy в Facebook, передают "Комментарии".

"Начнем с новостей! С первых слов, видимо, догадались, что Playboy Ukraine заговорил по-украински. И не только в интервью с очаровательной Кристиной Соловий еще в сентябре. Легендарный журнал и онлайн-коммуникация теперь исключительно на украинском. В Новый год с новым форматом ," — сообщили в редакции Playboy Ukraine в Facebook.

В редакции Playboy не объяснили, почему именно приняли такое решение после того, как журнал и соцсети публиковали все тексты на русском языке в течение 16 лет. В 2010 году редакцию журнала возглавил Влад Иваненко. В 2020 году он купил права на бренд в Украине, поскольку предполагалось сокращение киевской редакции. Именно благодаря этому удалось сохранить украинское издание, тогда в мире было закрыто 11 версий Playboy.

Также стало известно, что в 2022 году на экраны выйдет фильм с откровенными признаниями моделей Playboy о работе с его основателем Хью Хефнером, в частности, в ленте будут рассказывать о тайной и скрытой реальности империи миллионера, который умер четыре года назад. Хефнер, в частности, обвиняется в том, что он давал моделям наркотики под видом снотворного, чтобы склонить их к половым отношениям.

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Источник: https://www.facebook.com/Playboy.Ukraine/posts/4585416821574272
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