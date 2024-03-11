Зеленский о "20 днях в Мариуполе": важный шаг в борьбе с российским терроризмом

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Зеленский также указал на трагические события в Мариуполе. Он выразил благодарность всем, кто боролся и продолжает борьбу за город, напомнил о важности освобождения из плена всех защитников Мариуполя и "Азовстали", которые до сих пор находятся в бесчеловечных условиях.
“20 дней в Мариуполе" – фильм, показывающий правду о российском терроризме. Спасибо команде, которая работала над этим фильмом и получила такую важную награду "Оскар", которая позволяет громко сказать о российской войне против Украины. которые понимают важность освещения правды о нашей борьбе и рассказывают о ней", — написал президент.
Зеленский поблагодарил режиссеров фильма "20 дней в Мариуполе"
Этот фильм и полученная им награда Оскар стали мощным голосом Украины на мировой арене. Они показывают, что искусство способно не просто рассказывать истории, но и влиять на глобальную политику, изменять представления и отношение к важным мировым событиям.
"Мы помним и никогда не забудем каждый день этой войны, каждый день Мариуполя, его защитников и защитниц. Мы помним всех, кто боролся ради города. Помним и должны освободить из российского плена всех защитников Мариуполя и "Азовстали", которых Мы помним, что должны победить российское зло, чтобы восстановить нормальную жизнь для всех наших людей, для каждого нашего города", — добавил он.
Обсуждения
Новости