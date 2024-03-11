Зеленский о "20 днях в Мариуполе": важный шаг в борьбе с российским терроризмом

“20 дней в Мариуполе" – фильм, показывающий правду о российском терроризме. Спасибо команде, которая работала над этим фильмом и получила такую важную награду "Оскар", которая позволяет громко сказать о российской войне против Украины. которые понимают важность освещения правды о нашей борьбе и рассказывают о ней", — написал президент. Зеленский поблагодарил режиссеров фильма "20 дней в Мариуполе"

"Мы помним и никогда не забудем каждый день этой войны, каждый день Мариуполя, его защитников и защитниц. Мы помним всех, кто боролся ради города. Помним и должны освободить из российского плена всех защитников Мариуполя и "Азовстали", которых Мы помним, что должны победить российское зло, чтобы восстановить нормальную жизнь для всех наших людей, для каждого нашего города", — добавил он.

Мировое сообщество поразила новость об украинском документальном фильме "20 дней в Мариуполе", который получил престижную кинематографическую награду "Оскар". Это первая подобная награда в истории Украины, которая не только является признанием таланта и профессионализма наших кинематографистов, но и важным шагом в привлечении внимания всего мира к войне, которая продолжается в Украине.Президент Украины Владимир Зеленский не только отметил заслуги работавшей над лентой команды, но и подчеркнул глубину и значимость их работы. В своем обращении, опубликованном в Telegram, Зеленский отметил важность освещения истины о российском терроризме и выразил благодарность всем, кто помогает рассказывать о борьбе украинского народа за свою свободу.Зеленский также указал на трагические события в Мариуполе. Он выразил благодарность всем, кто боролся и продолжает борьбу за город, напомнил о важности освобождения из плена всех защитников Мариуполя и "Азовстали", которые до сих пор находятся в бесчеловечных условиях.Этот фильм и полученная им награда Оскар стали мощным голосом Украины на мировой арене. Они показывают, что искусство способно не просто рассказывать истории, но и влиять на глобальную политику, изменять представления и отношение к важным мировым событиям.Напомним, что в США завершилась 96-я церемония "Оскар", назвавшая лучших в сфере кино за 2023 год. Лучшим фильмом стал "Оппенгаймер", номинированный сразу в 13 категориях. Однако есть фильмы, киностудии и актеры, у которых было еще больше номинаций. Портал "Комментарии" подготовил подборку рекордсменов в номинациях.