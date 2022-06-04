Запрет российской музыки и фильмов: что думают украинцы и что предлагают нардепы

Согласно опросу населения, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии при поддержке John Fell Oxford University Press Research Fund на протяжении 7–15 мая 2022 года, отношение украинцев к культуре россии изменилось.



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Если в августе 2020 года запрет российских фильмов и деятельности артистов россии одобряли 55,2% украинцев, то в мае 2022 — 70,8%. Кроме того, значительно уменьшилось число тех, кто считает санкции против российских культурных деятелей ограничением прав граждан: 23,2% в августе 2020 и 7,8% в мае 2022 года. Максимальная случайная погрешность выборки среди населения не превышает 2,2%.

Депутаты зарегистрировали проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора" №7273-д от 29.05.2022.

В документе говорится, что следует запретить на территории Украины распространение и публичный показ музыкальных продуктов и клипов, видео, фонограмм певцов и певиц из рф, которые не осудили войну россии против Украины.

Не запрещается распространять и публиковать фонограммы, видеограммы и музыкальные клипы транслируемые:

— при ретрансляции провайдерами иностранных организаций вещания,

- которые есть в составе фильмов;

— входящие в состав телевизионных передач, созданных до 20 февраля 2014 года,

— где присутствуют или исполняют песни, включенные в Перечень музыкальных исполнителей государства-агрессора, которые осуждают агрессию против Украины.

Вносятся в перечень или исключаются оттуда певцы россии на основе решения Службы безопасности Украины, что согласовано с Министерством культуры Украины. Кроме того, список утверждается СНБО и публикуется на официальном сайте.

Также авторы закона предлагают запретить организацию и проведение гастрольных мероприятий, участниками которых являются музыкальные исполнители, граждане россии. Исключение — участники, включенные в Перечень певцов, осуждающих агрессию против Украины.

"Следует принять меры по ограничению музыкального продукта государства-агрессора на территории Украины, создать все необходимые условия для ускорения развития национального музыкального продукта, надлежащего присутствия украинского музыкального контента на отечественном рынке и в культурном пространстве, обеспечить формирование и развитие национальных музыкальных традиций, укрепить национальную идентичность средствами музыкального творчества", — говорится в пояснительной записке.

Как писал портал "Комментарии", Зеленский пригласил города США к участию в украинском амбициозном проекте.

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