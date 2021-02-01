Запрет Булгакова или хроники гибридной войны: мнения экспертов

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввозить из России книгу Булгакова "Мастер и Маргарита", а также ряд других произведений. Ряд медиа распространил информацию, не вникая в суть (что некоторые книги запрещено ввозить из-за предисловия, где речь идет о "представителях российского кино, которые за публичную поддержку военной интервенции внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности"). Эксперты дали свою оценку сложившейся ситуации и прокомментировали запрет книг из РФ в целом.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Противник использует любой повод, чтобы нанести удар"

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов уверен, что такие запреты нужны.

"Хотя бы потому, что действуют они на основании принятого украинским парламентом закона. А он был принят (еще в каденцию Порошенко) не просто так, а в связи с тем, что Россия осуществляет агрессию против Украины. И люди, культурный продукт, которые запрещены, попали под запрет именно потому, что поддерживают эту агрессию. Именно поэтому фильмы с их участием, книги, к которым они пишут предисловия, или где каким-то образом фигурируют, не должны поставляться в Украину, демонстрироваться здесь. Так что представители госкомтелерадио, принимая соответствующие решения, просто выполняют закон", — подчеркивает Валерий Дымов.

По его словам, агрессия идет не только на поле боя. Она и – в культурном, информационном пространстве. Это настоящая гибридная война.

"Противник использует любой повод, чтобы нанести удар. Потому и прокачивают тему "запрета Булгакова в Украине", хоть ничего подобного и рядом нет, — отмечает эксперт. — Скандал раздули, взяв за основу выдержки из январского интервью начальника управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Госкомтелерадио Сергея Олийныка.

Но перекрутили всё так, как удобно провокаторам. Между тем, запрещен не Булгаков, не роман "Мастер и Маргарита", а определенное издание, в предисловии к которому упоминаются представители российского кино, публично выступавшие в поддержку военной интервенции в Украине. Вполне логично, что они внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности".



Валерий Дымов уверен, что подобные информационные вбросы делаются пропагандистами, культурными диверсантами, определенными политсилами, заинтересованными в дестабилизации ситуации в Украине. На всех фронтах. Включая культурный.

"Во власти сидят швондеры, которые за нас решают, что нам можно, а что нет"

Политический аналитик Сергей Лозовский подчеркивает: "Моё мнение – такие запреты являются чистой воды идиотизмом. Как и вообще запреты, которые касаются деятельности артистов, музыкантов, певцов – деятелей культуры и искусства. Сколько раз бывали ситуации, что срывали концерты даже украинских артистов! Толпа радикалов делала это не только ради собственно животного удовольствия, но и — за деньги нанимателей. "Деятелей" правого толка, которые работали и работают на раскол общества".

Среди таких "раскольных" явлений Сергей Лозовский называет и "языковой закон", отдельные нормы которого (касательно деятельности сферы обслуживания исключительно на украинском) уже привели к ряду инцидентов. В том числе порче имущества и нападений.

"Почему у нас нет антирадикальных групп? Нет тех, кто может дать отпор радикалам на всех уровнях – от улицы, до парламента? Нам нужно искать точки соприкосновения в обществе, а не провоцировать очередные расколы и разломы. Но, похоже, у кого-то именно такая – раскольная – задача. Как следствие – во власти сидят всякого рода "швондеры", которые решают, что нам читать можно, а что – нельзя, что смотреть можно, а что – ни в коем случае, что слушать можно, а что – ни-ни. Всё это так или иначе замыкается на том, что мы не чувствуем себя хозяевам своей страны. А потому бегство отсюда нарастает, а перспективы – всё более туманны", — резюмирует эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", в социальной сети распространилась информация о том, что Гостелерадио Украины запретило ввозить в страну роман "Мастер и Маргарита" русского писателя Михаила Булгакова. Но как оказалось, запрет касается только одного тиража, который был издан в "Азбуке-Аттикус".





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