ЮНЕСКО планирует изменить статус трех исторических объектов в Украине

Руководитель украинского отделения ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески объявила, что организация рассмотрит изменение статуса двух исторических объектов в Киеве и одного во Львове. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на брифинг Бардески.

Глава Бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески. Фото из брифинга

Бардески сообщила, что собор святой Софии и Киево-Печерская лавра в Киеве вместе с историческим центром Львова рекомендовано добавить в перечень объектов Всемирного наследия в опасности. В этот список попадают объекты, которые находятся под угрозой уничтожения от вмешательства человека или из-за природных факторов.

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По словам руководительницы украинского отделения ЮНЕСКО, культура имеет большое значение на устойчивость нации во время войны.

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО должен принять окончательное решение по изменению статуса трех исторических объектов в Украине во время встречи, которая запланирована на сентябрь этого года.

Кьяра Децци Бардески также рассказала об итогах миссии ЮНЕСКО по ракетным обстрелам по Одессе, где были повреждены исторические объекты. Команда экспертов проанализировала целостность построек и определила степень их повреждений. В ЮНЕСКО выделили средства из фонда чрезвычайных ситуаций для первых работ в Одессе. Бардески отметила, что отчет организации можно использовать в будущем против России в международных учреждениях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство культуры собирается переименовать монумент "Родина-мать".

Также "Комментарии" писали о том, что во Львове установили гигантский памятник, держащий Оперный театр. Он получил имя мистер Арбитриум.