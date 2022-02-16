Юная альпинистка попала в Реестр рекордов Украины после восхождения на Кавказе

12 февраля 2022 года Национальный Реестр Рекордов зафиксировал новый рекорд в номинации "Самая младшая в Украине альпинистка". Установила его пятилетняя жительница Ровно Александра Канкрова. Об этом сообщила представитель Национального реестра рекордов Украины.

Пятилетняя альпинистка, фото Facebook

Известно, что девочка с родителями и другими альпинистами совершила полноценное альпинистское восхождение. Группа украинцев покорила гору Лайла, высота которой 4009 метров над уровнем моря, она расположена в Кавказском горном хребте.

Юная украинка самостоятельно преодолела маршрут, прошла перевалы, траверсы и реку Адыши Чала в брод. А потом поднялась на вершину ледника Лайла. Александра в своем возрасте уже знает немало об альпинизме и имеет хорошие практические навыки. Девочка преодолела маршрут самостоятельно, она умеет пользоваться снаряжением и знает правила безопасности.



Сообщается, что категория сложности маршрута, который она преодолела – это 1 КС, однако там есть элементы второй категории сложности. Участники восхождения сняли фильм о том, как им удалось преодолеть сложный маршрут и покорить вершину.



Как сообщал портал "Комментарии", троицы альпинистов покорилась знаковая вершина. На эту знаковую, красивую вершину до сих пор не было совершено ни одного восхождения, хотя многие альпинисты и предпринимали подобные попытки; и они останавливались на нижних гранитных плитах. И только сегодня тройка альпинистов смогла преодолеть этот трудный участок и подняться сланцевой башней на вершину пика.

Также мы писали , что в горах Турции нашли пропавшего без вести украинского альпиниста. Сообщается, что альпинист из Украины отправился в поход по склонам горы Сюпхан в районе небольшого городка Адильджеваз. Однако вскоре перестал выходить на связь со своими друзьями.

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